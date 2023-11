Ki moun ki pi gwo: Walmart oswa Amazon?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, de gran te parèt kòm jwè dominan yo: Walmart ak Amazon. Tou de konpayi yo te revolusyone fason moun achte, men lè li rive detèmine ki moun ki pi gwo, repons lan se pa kòm dwat jan li ka sanble.

Definisyon:

– Walmart: Yon sosyete miltinasyonal Ameriken an detay ki opere yon chèn hypermarché, magazen rabè, ak makèt.

– Amazon: Yon konpayi teknoloji miltinasyonal Ameriken ki konsantre sou e-commerce, cloud computing, difizyon dijital, ak entèlijans atifisyèl.

Konpare revni:

Lè li rive revni, Walmart te tradisyonèlman te kenbe tèt la. Nan 2020, Walmart te rapòte revni total de $ 559 milya dola, ki fè li pi gwo konpayi nan mond lan pa revni. Nan lòt men an, Amazon rapòte revni total de $ 386 milya dola nan menm ane a. Sepandan, li enpòtan sonje ke revni Amazon an ap grandi nan yon vitès pi vit pase Walmart a nan dènye ane yo.

Mache lèt majiskil:

Pandan ke Walmart ka gen kwen an an tèm de revni, Amazon depase li an tèm de lèt majiskil sou mache. Majiskil sou mache a se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon. Kòm nan 2021, majiskil sou mache Amazon an te kanpe nan plis pase $ 1.7 billions, fè li youn nan konpayi ki gen plis valè nan mond lan. An konparezon, majiskil sou mache Walmart a te alantou $ 400 milya dola.

FAQ:

K: Ki konpayi ki gen yon pi gwo prezans fizik?

A: Walmart gen yon pi gwo prezans fizik ak dè milye de magazen atravè mond lan. Amazon, nan lòt men an, prensipalman opere sou entènèt epi li gen mwens magazen fizik.

K: Ki moun ki gen yon pi fò prezans e-commerce?

A: Amazon se li te ye pou prezans fò e-commerce li yo ak domine espas an detay sou entènèt. Walmart te envesti anpil nan kapasite e-commerce li pou fè konpetisyon ak Amazon.

K: Ki konpayi ki gen yon pi gwo baz kliyan?

A: Tou de Walmart ak Amazon gen yon baz kliyan masiv. Walmart atire yon pakèt kliyan ak magazen fizik li yo, pandan y ap platfòm sou entènèt Amazon a atire yon odyans mondyal.

An konklizyon, detèmine kiyès ki pi gwo ant Walmart ak Amazon depann de metrik yo itilize a. Pandan ke Walmart mennen an tèm de revni, Amazon depase li nan lèt majiskil mache. Tou de konpayi yo kontinye inovasyon ak konpetisyon feròs nan endistri an detay, fòme fason nou achte nan mond lan modèn.