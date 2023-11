By

Ki moun ki pi gwo: Amazon oswa Walmart?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, de non kanpe deyò: Amazon ak Walmart. Endistri sa yo te revolusyone fason moun achte, men kesyon an rete: kiyès ki pi gwo? Ann pran yon gade pi pre nan titan sa yo nan komès epi konpare gwosè yo, enfliyans, ak rive nan mache yo.

Amazon: Te fonde pa Jeff Bezos an 1994, Amazon te kòmanse kòm yon libreri sou entènèt epi byen vit elaji nan yon mache mondyal. Jodi a, li ofri yon seri vas nan pwodwi, ki gen ladan elektwonik, rad, ak makèt. Amazon te vin sinonim ak konvenyans, gras a anbake rapid li yo, seleksyon pwodwi vaste, ak koòdone itilizatè-zanmitay. Siksè konpayi an ka atribiye a konsantre li sou satisfaksyon kliyan yo ak kapasite li pou adapte yo ak chanje demand konsomatè yo.

Walmart Etabli an 1962 pa Sam Walton, Walmart te kòmanse kòm yon ti magazen rabè nan Arkansas. Pandan ane yo, li te grandi nan pi gwo revandè brik ak mòtye nan mond lan, ak dè milye de magazen atravè mond lan. Walmart se li te ye pou pri ki ba li yo, yon varyete pwodwi lajè, ak kapasite li pou satisfè bezwen kliyan divès kalite. Siksè konpayi an se nan jesyon efikas chèn apwovizyone li ak kapasite li pou ogmante ekonomi echèl.

Konpare gwosè: Lè li rive revni, Amazon te depase Walmart nan dènye ane yo. Nan 2020, Amazon te rapòte yon ekstraòdinè $ 386 milya dola nan lavant nèt, pandan y ap lavant nèt Walmart a te montan a $ 559 milya dola. Sepandan, li enpòtan sonje ke Walmart toujou kenbe tit la pou pi gwo anplwayè a, ak plis pase 2.3 milyon asosye atravè lemond. Amazon, nan lòt men an, anplwaye anviwon 1.3 milyon moun.

Reach mache: Pandan ke Walmart domine espas an detay fizik, Amazon te revolusyone e-commerce. Prezans sou entènèt Amazon te pèmèt li rive jwenn kliyan nan prèske chak kwen nan glòb la. Pwogram manm Prime li a, ki ofri avantaj tankou anbake gratis ak sèvis difizyon, te atire plizyè milyon kliyan fidèl. Walmart, sepandan, te fè pwogrè enpòtan nan sektè e-commerce la, envesti anpil nan platfòm sou entènèt li a pou fè konpetisyon ak Amazon tèt-sou.

FAQ:

K: Ki sa ki se revni?

A: Revni refere a kantite lajan total ki te pwodwi pa yon konpayi atravè aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Ki sa ki lavant nèt?

A: Lavant nèt reprezante revni total ki te pwodwi pa yon konpayi apre dedwi nenpòt ki retounen, rabè, oswa alokasyon.

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce, kout pou komès elektwonik, refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la.

An konklizyon, tou de Amazon ak Walmart yo se gran detay nan pwòp dwa yo. Pandan ke Amazon te pran devan an tèm de revni ak dominasyon sou entènèt, prezans fizik Walmart a ak baz masiv anplwaye yo pa ka neglije. Kòm peyizaj la Yo Vann an Detay ap kontinye evolye, li pral kaptivan wè ki jan de gran sa yo fòme avni nan fè makèt.