Ki moun ki twa eritye Walmart yo?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon jeyan, domine endistri a ak gwo rezo magazen li yo ak prezans mondyal la. Te fonde pa Sam Walton an 1962, konpayi an te grandi eksponansyèlman pandan ane yo, fè li youn nan kòporasyon ki pi rich nan mond lan. Avèk siksè imans sa yo, se sèlman natirèl pou mande ki moun ki pral eritye anpi an detay. Kounye a, gen twa eritye prensipal nan fòtin Walmart: Rob Walton, Jim Walton, ak Alice Walton.

Rob Walton, pi gran pitit gason fondatè Walmart a, te sèvi kòm prezidan konpayi an depi 1992 pou rive 2015. Li te jwe yon wòl enpòtan nan agrandi operasyon Walmart ak sipèvize kwasans li. Jim Walton, pi piti pitit gason an, te patisipe nan biznis fanmi an pandan plizyè ane epi sèvi nan konsèy administrasyon Walmart la. Alice Walton, sèl pitit fi a, se yon pèseptè atizay ak filantwòs, ki konsantre sou pwomosyon atizay ak kilti atravè Crystal Bridges Museum of American Art.

FAQ:

K: Ki jan fanmi Walton te vin eritye Walmart?

A: Sam Walton, fondatè Walmart, te pase poto an komen li nan konpayi an bay madanm li ak kat pitit, sa ki fè yo eritye prensipal yo.

K: Èske gen lòt eritye fòtin Walmart?

A: Pandan ke Rob, Jim, ak Alice Walton se eritye ki pi enpòtan yo, lòt manm nan fanmi Walton tou kenbe aksyon nan konpayi an.

K: Konbyen fòtin Walmart vo?

A: Apati 2021, yo estime fòtin Walmart a plis pase $200 milya dola, sa ki fè li youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.

K: Èske eritye yo gen okenn patisipasyon nan operasyon yo chak jou nan Walmart?

A: Pandan ke eritye yo te okipe divès pozisyon nan konpayi an, yo pa patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou. Sepandan, yo jwe yon wòl enpòtan nan fòme estrateji ak desizyon konpayi an alontèm atravè pozisyon yo nan konsèy administrasyon an.

An konklizyon, twa eritye Walmart, Rob Walton, Jim Walton, ak Alice Walton, kenbe gwo richès ak enfliyans kòm benefisyè prensipal yo nan jeyan an detay. Pandan ke yo ka pa patisipe dirèkteman nan operasyon chak jou konpayi an, eritaj yo ak enpak sou avni Walmart a pa ka minimize.