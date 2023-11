By

Kiyès ki 3 fanmi ki pi rich nan peyi Etazini?

Nan yon peyi li te ye pou richès li yo ak pwosperite, gen kèk fanmi ki kanpe deyò kòm egzanplè nan siksè. Fanmi sa yo te konstwi gwo fòtin sou jenerasyon, rasanble richès ki prèske inimajinabl pou moun mwayèn. Ann gade pi pre twa fanmi ki pi rich nan peyi Etazini.

Fanmi Walton: Nan tèt lis la se fanmi Walton, eritye anpi Walmart la. Te fonde pa Sam Walton an 1962, Walmart te grandi pou l vin pi gwo revandè nan mond lan. Yo estime richès fanmi an anviwon $215 milya dola, sitou akòz pwopriyetè aksyon Walmart yo. Avèk gwo fòtin yo, Walton yo te vin konnen pou filantropik yo, sipòte kòz tankou edikasyon ak dirab anviwònman an.

Fanmi Koch: Fanmi Koch, li te ye pou patisipasyon yo nan endistri enèji a, vini nan dezyèm nan lis la. Defen David Koch ak frè l Charles te konstwi richès yo atravè Koch Industries, yon konglomera ki enplike nan divès sektè ki gen ladan raffinage lwil oliv, pwodui chimik, ak komès machandiz. Yo estime richès konbine yo anviwon $125 milya dola. Koch yo te aktif tou nan inisyativ politik ak filantwopik, sipòte kòz konsèvatif ak enstitisyon.

Fanmi Mas la: Awondi twa pi gwo yo se fanmi Mas la, pwopriyetè konpayi sirèt Mas la. Avèk mak ikonik tankou M&M's, Snickers, ak ba Mas, konpayi an te vin tounen yon non nan kay atravè lemond. Yo estime richès fanmi Mas la anviwon 120 milya dola. Malgre gwo fòtin yo, fanmi an te kenbe yon pwofil relativman ba, konsantre sou siksè kontinye ak kwasans biznis yo.

FAQ:

K: Ki jan fanmi sa yo te rasanble gwo richès konsa?

A: Fanmi sa yo te konstwi richès yo atravè biznis ki gen siksè ki te vin tounen gwo endistri yo. Walton yo atravè Walmart, Koch yo atravè Koch Industries, ak fanmi Mas la atravè Mars, Inc.

K: Èske fanmi sa yo patisipe aktivman nan filantropik?

A: Wi, tout twa fanmi yo te konnen pou efò filantwopi yo. Yo te bay yon kantite lajan enpòtan nan divès kòz ak òganizasyon.

K: Èske gen lòt fanmi rich nan peyi Etazini?

A: Absoliman! Etazini se lakay yo nan anpil fanmi rich, men twa sa yo lajman rekonèt kòm pi rich dapre valè nèt yo.

An konklizyon, fanmi Walton, Koch, ak Mas reprezante pi gwo richès nan peyi Etazini. Istwa siksè yo sèvi kòm yon temwayaj sou pouvwa antreprenarya ak inovasyon, ak efò filantwopi yo te fè yon enpak pozitif sou sosyete a. Pandan ane yo ap pase, li pral enteresan pou wè ki jan fanmi sa yo kontinye fòme peyizaj biznis ak filantwopik nan peyi Etazini.