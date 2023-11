By

Kiyès ki pi rich Walmart oswa Apple?

Nan mond lan nan biznis, kesyon an nan ki moun ki kenbe tit la pou konpayi ki pi rich la souvan etensèl kiryozite ak deba. De konkiran enpòtan nan kous sa a se Walmart ak Apple. Tou de konpayi yo te fè yon enpak siyifikatif sou mache mondyal la, men ki moun ki ka reklame kouwòn lan pou yo te pi rich la? Ann fouye nan nimewo yo epi chèche konnen.

Walmart Te fonde an 1962 pa Sam Walton, Walmart se yon sosyete an detay miltinasyonal ki gen katye jeneral nan Bentonville, Arkansas. Li opere yon chèn nan hypermarché, magazen rabè, ak boutik makèt. Walmart se li te ye pou pri ki ba li yo ak seleksyon vas nan pwodwi, fè li yon destinasyon ale nan pou dè milyon de achtè atravè lemond.

Apple: Etabli an 1976 pa Steve Jobs, Steve Wozniak, ak Ronald Wayne, Apple Inc. se yon konpayi teknoloji ki baze nan Cupertino, Kalifòni. Li desine, fabrike, ak vann elektwonik konsomatè, lojisyèl òdinatè, ak sèvis sou entènèt. Apple se renome pou pwodwi inovatè li yo, ki gen ladan iPhone, iPad, Mac, ak Apple Watch, ki te revolusyone endistri teknoloji a.

Konparezon Finansye: Lè li rive evalye richès nan yon konpayi, youn nan mezi kle yo se majiskil sou mache, ki se kalkile pa miltipliye kantite aksyon eksepsyonèl pa pri stock aktyèl la. Kòm nan dènye done yo, Apple kenbe kouwòn lan pou konpayi ki pi rich ak yon majiskil sou mache a plis pase $ 2 billions. Walmart, nan lòt men an, gen anpil yon lèt majiskil sou mache alantou $ 400 milya dola. Diferans enpòtan sa a mete Apple byen devan Walmart an tèm de richès jeneral.

FAQ:

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Kapitalizasyon mache refere a valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Li kalkile nan miltipliye pri stock aktyèl la pa kantite aksyon.

K: Èske kapitalizasyon sou mache a endike rentabilité yon konpayi?

A: Non, kapitalizasyon sou mache a se yon mezi valè total yon konpayi nan mache dechanj la. Li pa dirèkteman reflete rentabilité, menm jan li ka enfliyanse pa plizyè faktè tankou santiman envestisè ak kondisyon mache.

K: Èske gen lòt faktè pou konsidere lè w ap detèmine richès yon konpayi?

A: Pandan ke majiskil sou mache a se yon endikatè enpòtan, lòt faktè tankou revni, pwofi, ak byen tou kontribye nan richès jeneral yon konpayi. Faktè sa yo bay yon konpreyansyon pi konplè sou pozisyon finansye yon konpayi.

An konklizyon, Apple kounye a kenbe tit la pou konpayi ki pi rich la, depase Walmart pa yon maj enpòtan an tèm de lèt majiskil sou mache. Sepandan, li enpòtan sonje ke klasman finansye yo ka varye sou tan, ak lòt faktè yo ta dwe konsidere tou lè yo evalye richès nan yon konpayi.