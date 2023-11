Kiyès ki pi gran Walmart oswa Sam's Club?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, Walmart ak Sam's Club te vin non moun nan kay la, ofri yon pakèt pwodwi nan pri abòdab. Men, èske w te janm mande kiyès nan de gran detay sa yo ki te vin an premye? Se pou nou fouye nan istwa a nan sa yo jeyan Yo Vann an Detay yo chèche konnen.

Walmart Te fonde an 1962 pa Sam Walton, Walmart te kòmanse kòm yon ti magazen rabè nan Rogers, Arkansas. Avèk yon vizyon pou bay kliyan pwodwi abòdab, Walmart te elaji byen vit operasyon li atravè peyi Etazini. Jodi a, li te vin pi gwo revandè nan mond lan, ak dè milye de magazen atravè lemond.

Club Sam: An 1983, Sam Walton te deside antre nan mache an gwo e li te louvri premye Sam's Club nan Midwest City, Oklahoma. Sam's Club te vize pou founi ti biznis ak kliyan endividyèl ki te vle achte an gwo. Li ofri yon modèl ki baze sou manm, bay aksè a yon pakèt pwodwi nan pri en.

Se konsa, ki pi gran?

Walmart pi gran pase Sam's Club. Walmart te fonde an 1962, pandan ke Sam's Club te etabli an 1983, plis pase de deseni pita. Sepandan, li enpòtan sonje ke tou de Walmart ak Sam's Club fè pati menm anpi an detay, kòm Sam Walton te fonde tou de konpayi yo.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon magazen rabè?

A: Yon magazen rabè se yon etablisman an detay ki ofri pwodwi a pi ba pri pase magazen an detay tradisyonèl yo. Magazen sa yo souvan konsantre sou bay valè pou lajan lè yo ofri rabè ak kontra pou atire kliyan yo.

K: Ki sa ki se yon mache an gwo?

A: Yon mache an gwo se yon plas kote machandiz yo vann an gwo kantite bay détaillants, biznis, oswa moun ki achte an gwo. Mache an gwo yo tipikman ofri pi ba pri pou chak inite konpare ak magazen an detay.

K: Èske nenpòt moun ka achte nan Sam's Club?

A: Pandan ke Sam's Club se prensipalman ki vize a ti biznis, li ouvri pou nenpòt moun ki gen yon manm. Moun ka achte yon manm pou jwenn aksè nan pakèt pwodwi ki disponib nan pri an gwo.

An konklizyon, Walmart se pi gran nan de jeyan Yo Vann an Detay, li te fonde an 1962. Sam's Club, nan lòt men an, te etabli an 1983 kòm yon klib wholesale Restoration nan biznis ak moun ki te vle achte an gwo. Tou de Walmart ak Sam's Club kontinye ap pwospere, bay kliyan pwodwi abòdab ak yon gran varyete chwa.