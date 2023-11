Ki premye Sams oswa Walmart?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, de non kanpe deyò: Sam's Club ak Walmart. Tou de nan konpayi sa yo te vin non moun nan kay la, ofri yon pakèt pwodwi nan pri abòdab. Men, kiyès ki te vini an premye? Ann plonje nan istwa sa yo gran detay pou chèche konnen.

Sou entènèt jwèt Nesans Sam's Club

Sam's Club, yon klib depo yo vann an detay sèlman pou manm, te aktyèlman fèt anvan Walmart. Li te fonde pa Sam Walton an 1983, ak premye magazen ouvèti nan Midwest City, Oklahoma. Sam's Club te vize bay ti biznis yo ak moun yo opòtinite pou yo achte pwodwi an gwo a pri rabè. Konsèp la byen vit te vin popilarite, ak Sam's Club te elaji rapidman atravè peyi Etazini.

Leve non nan Walmart

Walmart, nan lòt men an, te fonde pa Sam Walton an 1962. Premye magazen Walmart te louvri pòt li nan Rogers, Arkansas. Okòmansman, Walmart te yon magazen rabè ki te ofri yon gran varyete pwodwi nan pri ki ba. Apre yon sèten tan, Walmart te vin tounen yon jeyan detay nou konnen jodi a, ak plizyè milye magazen atravè lemond.

Koneksyon ant Sam's Club ak Walmart

Pandan ke Sam's Club ak Walmart se antite separe, yo tou de fè pati pi gwo sosyete Walmart Inc. Sam's Club opere kòm yon sipòtè nan Walmart, manje nan yon segman mache espesifik ak modèl depo ki baze sou manm li yo. Koneksyon sa a pèmèt tou de konpayi yo ogmante resous yo epi bay kliyan yo yon seri divès kalite pwodwi ak sèvis.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske nenpòt moun ka achte nan Sam's Club?

A: Non, Sam's Club se yon klib pou manm sèlman. Sepandan, manm ouvè a tou de moun ak biznis.

K: Èske Sam's Club ak Walmart se menm konpayi an?

A: Pandan ke yo tou de fè pati Walmart Inc., Sam's Club ak Walmart se yon antite separe ak pwòp operasyon diferan.

K: Èske mwen ka itilize manm Walmart mwen nan Sam's Club?

A: Non, Walmart ak Sam's Club gen pwogram separe manm. Yon manm Walmart pa bay aksè nan Sam's Club ak vise vèrsa.

An konklizyon, Sam's Club te vini anvan Walmart, ak etablisman li an 1983. Sepandan, tou de konpayi yo te grandi anba parapli a nan Walmart Inc, ofri kliyan yon pakèt pwodwi ak sèvis. Kit w ap chèche acha an gwo oswa bagay esansyèl chak jou, tou de Sam's Club ak Walmart te vin tounen yon destinasyon pou dè milyon de achtè atravè lemond.