Ki premye Sams oswa Costco?

Ki te vini an premye: Sam oswa Costco?

Nan mond lan nan makèt wholesale, de gran te parèt kòm lidè: Sam's Club ak Costco. Klib depo ki baze sou manm sa yo ofri yon pakèt pwodwi nan pri rabè, sa ki atire dè milyon de kliyan atravè lemond. Men, kesyon an boule rete: kilès ki te vini an premye?

Sou entènèt jwèt Nesans Sam's Club

Sam's Club, yon divizyon Walmart Inc., se te premye moun ki antre nan sèn nan. Li te fonde pa Sam Walton an 1983, ak objektif pou bay ti biznis yo ak moun ki gen opòtinite pou yo achte machandiz an gwo nan pri ki pi ba. Sam's Club te vin byen vit popilarite, ak modèl manm li te vin tounen yon plan pou klib depo nan lavni.

Leve non nan Costco

Costco, nan lòt men an, te etabli kèk ane pita nan 1983. James Sinegal ak Jeffrey Brotman te fonde konpayi an ak yon konsèp ki sanble ak Sam's Club, konsantre sou ofri pwodwi rabè bay manm yo. Pwen vann inik Costco a se te angajman li pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis kliyan eksepsyonèl, ki rezone ak konsomatè yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki se yon klib depo?

A: Yon klib depo se yon kalite magazen an detay ki vann pwodwi an gwo nan pri rabè. Kliyan yo dwe vin manm pou jwenn aksè nan klib sa yo epi pran avantaj de ekonomi yo.

K: Ki jan Sam's Club ak Costco fonksyone?

A: Tou de Sam's Club ak Costco opere sou yon modèl ki baze sou manm. Kliyan yo peye yon frè anyèl pou yo vin manm, sa ki ba yo aksè nan magazen yo ak rabè eksklizif.

K: Ki te vini an premye, Sam's Club oswa Costco?

A: Sam's Club te etabli an 1983, pandan y ap Costco te fonde nan menm ane a. Sepandan, Sam's Club te lanse kèk mwa pi bonè, sa ki fè li premye klib depo ki te antre nan mache a.

K: Èske gen gwo diferans ant Sam's Club ak Costco?

A: Pandan ke tou de Sam's Club ak Costco ofri pwodwi ak sèvis menm jan an, gen kèk diferans. Costco se li te ye pou bon jan kalite pwodwi li yo ak seleksyon inik, pandan y ap Sam's Club konsantre plis sou bay yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif.

An konklizyon, Sam's Club kenbe tit la pou yo te premye klib depo ki fè fas ak jaden flè an detay. Sepandan, tou de Sam's Club ak Costco te vin non moun nan kay la, ki ofri konsomatè yo opòtinite pou ekonomize lajan pandan y ap fè makèt an gwo. Kit ou prefere Sam's Club oswa Costco, tou de te revolusyone fason nou achte epi kontinye pwospere nan mache an gwo konpetitif.