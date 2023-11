Ki kote katye jeneral Walmart ye?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal la, gen katye jeneral li sitiye nan Bentonville, Arkansas, Etazini. Ti vil sa a nan kwen nòdwès eta a se kote Sam Walton te fonde jeyan an detay an 1962. Depi lè Bentonville te vin synonyme ak mak Walmart la, paske li sèvi kòm sant nève pou operasyon konpayi an.

Katye jeneral Walmart la nan Bentonville se yon kanpis ki etandi ki gen plizyè depatman ak divizyon ki responsab pou jere operasyon mondyal konpayi an. Kanpis la gen ladan bilding biwo, enstalasyon rechèch, e menm yon mize dedye a istwa Walmart. Se isit la ke chèf egzekitif konpayi an ak moun k ap pran desizyon travay pou fòme avni endistri an detay.

FAQ:

K: Poukisa Walmart te chwazi Bentonville kòm katye jeneral li?

A: Sam Walton, fondatè Walmart, te chwazi Bentonville kòm katye jeneral konpayi an akòz pwoksimite li ak premye magazen Walmart li te louvri nan Rogers ki tou pre, Arkansas. Anplis de sa, pozisyon santral Bentonville nan peyi Etazini pèmèt aksè pratik nan diferan pati nan peyi a.

K: Konbyen anplwaye k ap travay nan katye jeneral Walmart?

A: Katye jeneral Walmart anplwaye dè milye de moun atravè divès depatman, tankou finans, maketing, resous imen, ak lojistik. Kantite anplwaye egzak la ka varye sou tan pandan konpayi an ap kontinye grandi ak evolye.

K: Èske piblik la ka vizite katye jeneral Walmart la?

A: Pandan katye jeneral Walmart la pa ouvè pou piblik la an jeneral, vizitè yo ka eksplore Sant Vizitè Walmart ki sitiye nan Bentonville. Sant Vizitè a ofri yon aperçu nan istwa ak kwasans konpayi an, li montre zafè ak ekspozisyon ki gen rapò ak vwayaj Walmart.

Definisyon:

– Miltinasyonal: refere a yon konpayi ki opere nan plizyè peyi.

– Kòporasyon an detay: Yon konpayi ki vann machandiz dirèkteman bay konsomatè yo.

– Sant nè: Kote santral kote yon òganizasyon kontwole ak jere.

– Etanje: Pwolonje sou yon gwo zòn.

– Divizyon: Pati oswa seksyon separe nan yon òganizasyon.

– Pwoksimite: Pwoksimite nan espas oswa tan.

– Lojistik: Òganizasyon an detay ak aplikasyon yon operasyon konplèks.