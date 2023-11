By

Ki kote pwopriyetè Walmart soti?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non nan kay la. Avèk prezans masiv li yo ak rive mondyal li, li natirèl pou mande tèt ou sou orijin jeyan an detay sa a ak moun ki dèyè siksè li. Kidonk, ki kote pwopriyetè Walmart soti?

Pwopriyetè Walmart, kounye a, se fanmi Walton. Te fonde pa Sam Walton an 1962, Walmart te grandi pou l vin pi gwo revandè nan mond lan. Sepandan, apre Sam Walton te fin pase an 1992, pwopriyetè Walmart te transfere bay eritye li yo, sitou pitit li yo ak pitit pitit li yo.

Fanmi Walton an soti nan Etazini, fè yo Ameriken pa nasyonalite. Espesyalman, yo soti nan eta Arkansas, ki sitiye nan rejyon sid peyi a. Sam Walton tèt li te fèt nan Kingfisher, Oklahoma, men li te ale nan Arkansas, kote li te etabli premye magazen Walmart nan Rogers.

FAQ:

K: Ki moun ki pwopriyetè Walmart aktyèl la?

A: Pwopriyetè aktyèl la nan Walmart se fanmi Walton, desandan fondatè konpayi an, Sam Walton.

K: Ki kote fanmi Walton soti?

A: Fanmi Walton an soti nan Etazini, espesyalman nan eta Arkansas.

K: Ki jan fanmi Walton te genyen pwopriyetè Walmart?

A: Sam Walton, fondatè Walmart, te pase pwopriyetè konpayi an bay eritye li yo, sitou pitit li yo ak pitit pitit li yo, apre lanmò li an 1992.

K: Èske fanmi Walton patisipe nan operasyon Walmart chak jou?

A: Pandan ke fanmi Walton an gen yon an komen nan Walmart, yo pa patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou nan konpayi an. Walmart dirije pa yon ekip ekzekitif ak manadjè ki sipèvize operasyon li yo.

An konklizyon, pwopriyetè Walmart, fanmi Walton, soti nan Etazini, espesyalman nan eta Arkansas. Pandan ke yo pa patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou nan konpayi an, pwopriyetè yo ak eritaj kontinye fòme siksè jeyan an detay yo.