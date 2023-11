By

Ki kote pi gwo magazen Walmart la ye?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non nan kay la. Avèk plizyè milye magazen ki gaye atravè mond lan, li difisil pou w rate jeyan sa a detay. Men, èske w te janm mande ki kote pi gwo magazen Walmart la ye? Oke, pa mande plis, paske nou gen repons lan pou ou.

Pi gwo magazen Walmart nan mond lan sitiye nan Albany, New York, USA. Magazen masiv sa a kouvri yon etonan 260,000 pye kare, fè li yon paradi fè makèt pou kliyan yo. Li ofri yon pakèt pwodwi, soti nan makèt ak elektwonik, rad, ak tout bagay nan mitan. Avèk yon espas vas konsa, se pa etonan ke magazen Walmart sa a atire kliyan ki soti byen lwen.

FAQ:

K: Ki sa "Walmart" vle di?

A: Walmart se yon sosyete miltinasyonal Ameriken an detay ki opere yon chèn ipè, magazen rabè, ak makèt.

K: Konbyen magazen Walmart ki genyen atravè lemond?

A: Depi janvye 2021, Walmart opere plis pase 11,500 magazen nan 27 peyi.

K: Èske magazen Albany la pi gwo Walmart an tèm de lavant oswa gwosè fizik?

A: Magazen Albany se pi gwo Walmart an tèm de gwosè fizik. Sepandan, pi gwo Walmart an tèm de lavant sitiye nan Mexico City, Meksik.

K: Èske gen lòt magazen Walmart remakab?

R: Wi, apa de pi gwo magazen nan Albany, gen plizyè lòt magazen Walmart remakab, tankou Walmart Supercenter nan Crossgates Commons, Albany, ki se dezyèm pi gwo Walmart nan mond lan.

K: Èske mwen ka jwenn tout sa mwen bezwen nan pi gwo magazen Walmart la?

A: Wi, pi gwo magazen Walmart nan Albany ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, elektwonik, rad, atik pou kay la, ak plis ankò.

Se konsa, si ou janm jwenn tèt ou nan Albany, New York, asire w ke ou vizite pi gwo magazen Walmart nan mond lan. Avèk seleksyon vaste li yo ak espas vas, li se yon eksperyans fè makèt tankou okenn lòt. Si w ap chèche bagay esansyèl pou chak jou oswa yon bagay espesyal, magazen Walmart sa a gen ou kouvri.