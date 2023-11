By

Ki kote eritye Walmart yo rete?

Nan domèn moun ki pi rich nan mond lan, eritye Walmart yo san dout kenbe yon pozisyon enpòtan. Kòm desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, yo te eritye yon gwo fòtin epi yo te vin non moun nan kay la nan pwòp dwa yo. Men, ki kote egzakteman eritye bilyonè sa yo rele lakay yo?

Eritye Walmart yo, ki gen ladann fanmi Walton, yo gaye nan plizyè kote nan peyi Etazini. Rezidans prensipal fanmi an se nan Bentonville, Arkansas, kote katye jeneral Walmart a ye. Ti vil sa a nan kwen nòdwès eta a sèvi kòm episant anpi biznis fanmi an. Bentonville se tou lakay Crystal Bridges Museum of American Art, ki te fonde pa Alice Walton, youn nan eritye Walmart yo.

Sepandan, eritye Walmart yo pa limite sèlman nan Arkansas. Yo te etabli rezidans tou nan lòt pati nan peyi a. Pou egzanp, Alice Walton gen yon ranch nan Millsap, Texas, pandan y ap frè l ', Jim Walton, abite nan Bentonville epi li posede tou yon ranch nan Mineral Wells, Texas. Pandan se tan, Rob Walton, pi gran pitit gason Sam Walton, ap viv nan Paradise Valley, Arizona.

FAQ:

K: Ki moun ki eritye Walmart yo?

A: Eritye Walmart yo se desandan Sam Walton, fondatè Walmart. Yo enkli Alice Walton, Jim Walton, ak Rob Walton, pami lòt moun.

K: Ki kote rezidans prensipal fanmi Walmart la?

A: Rezidans prensipal fanmi Walmart a se nan Bentonville, Arkansas, kote katye jeneral Walmart a ye.

K: Ki lòt kote eritye Walmart yo rete?

A: Eritye Walmart yo gen rezidans nan divès kote. Alice Walton gen yon ranch nan Millsap, Texas, Jim Walton posede yon ranch nan Mineral Wells, Texas, ak Rob Walton ap viv nan Paradise Valley, Arizona.

K: Ki sa yo konnen Bentonville?

A: Bentonville se li te ye paske yo te katye jeneral la nan Walmart epi li se tou lakay yo nan Crystal Bridges Museum of American Art, ki te fonde pa Alice Walton.

An konklizyon, pandan ke eritye Walmart yo abite prensipalman nan Bentonville, Arkansas, yo gen kay tou nan lòt pati nan peyi Etazini. Richès ak enfliyans yo pwolonje pi lwen pase rezidans prensipal yo, pandan y ap kontinye fòme endistri an detay epi fè kontribisyon enpòtan nan kominote yo rele lakay yo.