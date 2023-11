By

Ki kote pwopriyetè Walmart rete?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi yo ki pi rekonètr ak enfliyan nan mond lan. Avèk gwo rezo magazen li yo ak divès kalite pwodwi, Walmart te vin tounen yon non moun nan kay la pou dè milyon de achtè. Men, èske w te janm mande kote pwopriyetè yo nan anpi sa a an detay abite? Ann fouye nan mond pwopriyetè Walmart yo epi dekouvri kote yo rele lakay yo.

Fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, se pwopriyetè prensipal konpayi an. Apati 2021, fanmi an ansanm posede apeprè 50% aksyon Walmart, sa ki fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Pandan ke manm fanmi yo gaye nan diferan kote, majorite nan yo abite Ozetazini.

Ki kote manm fanmi Walton yo rete?

Fanmi Walton gen yon gwo prezans nan eta Arkansas, kote katye jeneral Walmart a ye. Bentonville, yon ti vil nan nòdwès Arkansas, se lakay Walmart Home Office e li sèvi kòm sant santral pou operasyon konpayi an. Anpil nan manm fanmi Walton yo te chwazi abite nan zòn sa a, kenbe lyen sere ak rasin konpayi an.

Anplis Arkansas, kèk manm nan fanmi Walton te chwazi pou viv nan lòt pati nan peyi Etazini. Pou egzanp, Alice Walton, pitit fi fondatè Walmart a, abite nan Texas epi li te ye pou gwo koleksyon atizay li prezante nan Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville.

Ki valè nèt fanmi Walton?

Apati 2021, se valè nèt fanmi Walton estime anviwon $250 milya dola, dapre Forbes. Richès estrawòdinè sa a se prensipalman sòti nan mennen an komen yo nan Walmart. Fòtin fanmi an pèmèt yo viv yon vi liks ak enfliyans, ak divès kalite jefò filantwopi ak envestisman nan diferan endistri.

An konklizyon, pandan ke manm fanmi Walton yo gaye nan diferan kote, lyen yo ak Walmart ak orijin li yo nan Arkansas rete solid. Bentonville sèvi kòm yon pwen fokal pou fanmi an, ak anpil nan yo ki abite nan zòn nan. Kòm pwopriyetè Walmart, enfliyans yo pwolonje pi lwen pase kay yo, fòme jaden flè an detay sou yon echèl mondyal.

Definisyon:

– Jeyan Yo Vann an Detay: Gwo konpayi ki domine endistri Yo Vann an Detay.

– Walmart: Yon sosyete an detay miltinasyonal ki opere yon chèn hypermarché, magazen rabè, ak makèt.

– Desandan: Moun ki gen rapò dirèkteman ak yon zansèt patikilye.

– Jefò filantwopik: Aktivite oswa pwojè ki fèt pou ankouraje byennèt lòt moun, anjeneral atravè don oswa aksyon charitab.