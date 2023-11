By

Ki kote fanmi Walmart te jwenn lajan yo?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, kèk non kenbe otan pwa tankou Walmart. Avèk rezo magazen li yo ak yon baz kliyan vas, konpayi an te vin synonyme ak fè makèt abòdab. Men, èske w te janm mande ki jan fanmi Walmart te rasanble richès enkwayab yo? Ann fouye nan orijin yo nan fòtin yo.

Anpi Walmart:

Anpi Walmart te fonde pa Sam Walton an 1962. Kòmanse ak yon magazen sèl nan Rogers, Arkansas, vizyon Walton a se te ofri kliyan yon pakèt pwodwi nan pri ki ba. Estrateji li a te frape yon kòd ak konsomatè yo, ak Walmart byen vit elaji atravè peyi Etazini. Jodi a, li opere nan 27 peyi epi li anplwaye plis pase 2.3 milyon moun atravè lemond.

Fanmi Walton:

Richès fanmi Walmart a prensipalman soti nan pwopriyetè yo nan Walmart Inc. Apre Sam Walton te fin pase an 1992, eritye li yo te eritye aksyon li nan konpayi an. Manm fanmi Walton yo, ki gen ladan madanm li ak kat pitit li yo, ansanm posede anviwon 50% aksyon eksepsyonèl Walmart yo. Pote pwopriyetè enpòtan sa a te pouse yo nan tèt klasman richès mondyal yo.

Ki jan yo te vin rich konsa?

Siksè Walmart se te prensipal chofè richès imans fanmi Walton. Kòm konpayi an te grandi, se konsa te fè fòtin yo. Modèl biznis Walmart a, ki konsantre sou ofri pri ki ba chak jou, te atire dè milyon de kliyan, sa ki lakòz pwofi sibstansyèl. Pwopriyetè patisipasyon fanmi an nan konpayi an te pèmèt yo benefisye dirèkteman nan kwasans li ak siksè li.

FAQ:

K: Konbyen fanmi Walmart vo?

A: Apati de [ane aktyèl la], valè nèt fanmi Walton estime li depase [estimasyon valè nèt]. Yo toujou klase nan mitan fanmi ki pi rich nan mond lan.

K: Èske fanmi Walmart gen lòt sous revni?

A: Pandan ke majorite nan richès yo soti nan pwopriyetè yo nan Walmart, fanmi an te divèsifye envèstisman yo pandan ane yo. Yo te fè envestisman enpòtan nan divès sektè, tankou byen imobilye, atizay, ak filantropik.

K: Ki jan fanmi Walmart patisipe nan operasyon konpayi an?

A: Pandan ke fanmi an kenbe yon gwo avantaj pwopriyetè, yo pa patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou nan Walmart. Konpayi an dirije pa yon ekip ekzekitif ak pwofesyonèl ki sipèvize operasyon li yo ak desizyon estratejik yo.

An konklizyon, richès fanmi Walmart a ka atribiye a pwopriyetè yo nan Walmart Inc. ak siksè remakab konpayi an. Atravè devouman yo nan ofri pwodwi abòdab bay konsomatè yo, yo te bati yon anpi ki te fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.