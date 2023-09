Istwa ki pa rakonte premye fanm astwonòt Amerik yo: kraze baryè ak rive nan nouvo wotè

Nan “The Six: The Untold Story of America's First Women Astronouts,” Loren Grush eksplore vwayaj sis fanm ekstraòdinè ki te kraze plafon an vè nan mond eksplorasyon espas ki domine pa gason. Grush defye naratif dominasyon gason blan yo nan kous espasyal la epi mete aksan sou kontribisyon enpòtan fanm sa yo, ki te fè pati premye klas NASA pou mete fi yo.

Grush konsantre sou lavi Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, ak Shannon Lucid. Fanm sa yo te antre nan kò astwonòt NASA an 1978 e yo te detèmine pou yo rive nan wotè ki te entèdi yo anvan.

"The Six" bay yon aperçu sou motivasyon yo ak ezitasyon yo, ki ofri apèsi sou moman yo lè chak fanm reyalize ke li te kapab aplike pou vin yon astronot. Grush dekri pwosesis seleksyon yo kòm yon etap enpòtan nan direksyon pou divèsite, byenke klas la te toujou konpoze de gason blan.

Liv la tou konfwonte defi fanm sa yo te fè fas, tankou atansyon medya sèksis, espekilasyon sovinis sou romans ak sèks nan espas, ak lit la pou balanse lavi pèsonèl ak pwofesyonèl. Grush bay egzanp sou rezistans ak detèminasyon yo nan fè fas a advèsite, tankou batay Ride pou pwoteje vi prive li ak sante mantal nan mitan envestigasyon medya yo.

"The Six" tou mete aksan sou wòl enpòtan chanpyon yo jwe pou divèsite andedan ak deyò NASA. Ruth Bates Harris, yon anplwaye NASA, te kritike ajans lan avèk fòs konviksyon pou mank divèsite li. Mercury 13, yon gwoup fanm ki te sibi tès solid nan kòmansman ane 1960 yo pou pwouve ke yo te kapab astwonòt, resevwa rekonesans tou.

Grush enkòpore eksperyans jou-a-jou nan astwonòt yo, revele aspè yo etonan mond nan travay yo. Yo teste kostim espas, yo manevwe bra robotik, ak navige konpleksite yo nan travay ak kòlèg gason ki montre kalandriye pinup sou pòt biwo yo.

Pandan ke liv la pa san danje ak trajedi, Grush mete aksan sou kouraj la ak pèseverans ki depase sèks ak ras. Katastwòf Challenger la sèvi kòm yon rapèl serye sou risk ki genyen nan eksplorasyon espas, ak sakrifis final Resnik te fè.

Avèk rechèch metikuleu ak rakonte istwa kaptivan, "The Six" elaji konpreyansyon nou sou kous espasyal la ak defi nosyon tradisyonèl sou ki moun ki ka fè pati "tout fanmi an nan limanite."

Sous: New York Times