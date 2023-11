By

Ki lè Walmart te sispann vann pwason?

Nan yon mouvman etone, jeyan an detay Walmart dènyèman te anonse ke li p ap vann pwason vivan ankò nan magazen li yo. Desizyon sa a te kite anpil kliyan mande poukisa konpayi an te fè chanjman sa a ak sa li vle di pou lavni nan lavant pwason nan Walmart.

Desizyon an pou sispann vann pwason vini nan kad efò kontinyèl Walmart pou rasyonalize operasyon li yo epi konsantre sou biznis prensipal li yo. Pandan ke konpayi an pa te bay detay espesifik sou rezon ki dèyè mouvman sa a, yo kwè ke desizyon an te pran yo asiyen plis resous nan lòt zòn nan biznis la ki te montre pi gwo rentabilité.

Pandan plizyè ane, Walmart te yon destinasyon popilè pou kliyan kap achte pwason vivan pou akwaryòm yo. Disponibilite nan yon gran varyete espès pwason nan pri abòdab fè Walmart yon opsyon ale nan pou anpil amater pwason. Sepandan, ak dènye chanjman sa a, kliyan pral gen kounye a gade yon lòt kote pou bèt kay akwatik yo.

FAQ:

K: Poukisa Walmart te sispann vann pwason?

A: Walmart te pran desizyon pou sispann vann pwason nan kad efò li pou konsantre sou biznis debaz li yo ak asiyen resous nan zòn ki pi pwofitab.

K: Èske mwen ka toujou achte pwovizyon pwason nan Walmart?

A: Wi, Walmart ap kontinye vann pwovizyon pwason tankou akwaryòm, filtè, ak manje pwason.

K: Ki kote mwen ka achte pwason vivan kounye a?

A: Genyen toujou anpil lòt détaillants, tou de sou entènèt ak brik-ak-mòtye, ki vann pwason vivan. Magazen bèt lokal yo ak boutik akwaryòm espesyalize yo se bon altènativ.

K: Èske Walmart ap janm kòmanse vann pwason ankò?

A: Pandan ke Walmart pa bay okenn endikasyon pou ranvèse desizyon sa a, li toujou posib ke yo ka rekonsidere alavni.

Pandan ke desizyon an sispann vann pwason vivan ka desevwa kèk kliyan, li enpòtan sonje ke Walmart ap kontinye ofri yon pakèt lòt pwodwi ak sèvis. Si mouvman sa a pral gen yon enpak siyifikatif sou endistri pwason an jeneral, li rete pou wè, men pou kounye a, amater pwason yo pral bezwen chèche sous altènatif pou konpayon akwatik yo.