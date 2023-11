By

Ki sa ki pi bon Walmart oswa Amazon?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, de gran kanpe wo: Walmart ak Amazon. Tou de konpayi yo te revolusyone fason nou achte, ofri konvenyans ak pri konpetitif. Men, kiyès ki vrèman pi bon? Ann fouye nan detay yo ak konpare sa yo behemoths Yo Vann an Detay.

Konvenyans: Lè li rive konvenyans, Amazon pran plon an. Avèk jis kèk klik, ou ka gen prèske tout bagay delivre nan papòt ou nan jou, oswa menm èdtan nan kèk zòn. Manm Amazon Prime yo jwi avantaj adisyonèl tankou anbakman gratis de jou ak aksè a yon gwo bibliyotèk kontni difizyon. Walmart, nan lòt men an, ofri fè makèt sou entènèt ak opsyon pou ranmase nan magazen, men li pa ka matche ak vitès ak varyete Amazon.

Pricing: Walmart te konnen depi lontan pou pri ki ba li yo, ki ofri yon pakèt pwodwi nan pousantaj abòdab. Magazen fizik yo pèmèt kliyan yo konpare pri epi jwenn pi bon kontra yo. Amazon, sepandan, souvan ofri pri konpetitif, espesyalman pou elektwonik ak atik nan kay la. Anplis de sa, mache yo pèmèt vandè twazyèm pati yo ofri pwodwi nan plizyè pri, bay kliyan plis opsyon.

Seleksyon pwodwi: Seleksyon vas Amazon nan pwodwi difisil pou bat. Soti nan liv ak elektwonik, rad ak makèt, yo gen tout bagay. Mache yo bay tou yon platfòm pou ti biznis yo rive jwenn yon odyans pi laj. Walmart, byenke li gen yon pakèt pwodwi, pa ka matche ak varyete nan absoli ke Amazon ofri.

Sèvis Kliyan: Walmart gen yon prezans fò ak magazen fizik li yo, ki pèmèt kliyan yo kominike avèk anplwaye yo dirèkteman. Yo menm tou yo gen yon repitasyon pou sèvis kliyan ekselan. Amazon, nan lòt men an, bay sipò pou kliyan 24/7 atravè telefòn, imèl, ak chat ap viv. Apwòch kliyan-santre yo ak politik retounen san pwoblèm yo te fè yo yon baz kliyan fidèl.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon mache?

A: Yon mache se yon platfòm sou entènèt kote plizyè vandè ka lis ak vann pwodwi yo.

K: Ki sa ki Amazon Prime?

A: Amazon Prime se yon sèvis abònman ki ofri divès avantaj, tankou anbake gratis de jou, aksè a kontni difizyon, ak plis ankò.

K: Èske mwen ka achte nan Walmart sou entènèt?

A: Wi, Walmart ofri fè makèt sou entènèt ak opsyon pou ranmase nan magazen oswa livrezon lakay ou.

An konklizyon, tou de Walmart ak Amazon gen fòs yo. Si ou apresye konvenyans ak yon seleksyon vas nan pwodwi, Amazon se yon fason a ale. Sepandan, si ou pito abilite pou konpare pri nan magazen an epi apresye sèvis kliyan ekselan, Walmart ka pi bon chwa. Finalman, desizyon an vini sou preferans pèsonèl ak priyorite.