By

Ki sa ki te logo orijinal Walmart a?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, logo jwe yon wòl enpòtan nan etabli idantite ak rekonesans yon mak. Walmart, youn nan pi gwo ak plis siksè chèn Yo Vann an Detay globalman, te ale nan plizyè chanjman logo pandan ane yo. Sepandan, logo orijinal li kenbe yon plas espesyal nan istwa konpayi an.

Nesans Walmart

Walmart te fonde pa Sam Walton an 1962 nan Rogers, Arkansas. Konpayi an te kòmanse kòm yon ti magazen rabè, vize bay kliyan ak bon jan kalite pwodwi nan pri abòdab. Kòm Walmart te kòmanse elaji rapidman, li te vin nesesè yo kreye yon logo ki ta reprezante mak la efektivman.

Premye Logo la

Logo orijinal Walmart a, prezante an 1962, prezante yon konsepsyon senp men diferan. Logo a te fèt ak mo "Walmart" ki te ekri an lèt majiskil ak fonse ak yon tire ki separe "Wal" ak "Mart." Lèt yo te majorite ble, pandan y ap tire a te wouj. Konbinezon koulè sa a, ansanm ak tipografi pwòp ak senp, transmèt yon sans de fyab ak fyab bay kliyan yo.

Evolisyon nan logo la

Pandan ane yo, logo Walmart a te sibi plizyè transfòmasyon pou kenbe ak chanjman tan yo epi reflete kwasans konpayi an. An 1964, yo te retire tire a, epi yo te yon ti kras modifye font la. Logo a te kontinye evolye, ak ti ajisteman nan tipografi a ak palèt koulè, jouk 2008 lè jeyan an detay prezante logo aktyèl li yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Poukisa Walmart te chanje logo li a?

A: Chanjman logo yo souvan rive modènize imaj yon mak, reflete kwasans li, oswa adapte yo ak tandans konsepsyon aktyèl yo. Chanjman logo Walmart a te kondwi pa rezon ki sanble.

K: Ki jan logo Walmart aktyèl la sanble?

A: Joe's aktyèl Walmart prezante non konpayi an nan lèt miniskil, ak yon senbòl starburst ranplase tirè a. Logo a se ble ak jòn, ki reprezante konfyans, fyab, ak optimis.

K: Èske logo Walmart orijinal la toujou itilize jodi a?

A: Non, logo orijinal la pa itilize ankò. Sepandan, li rete yon pati enpòtan nan istwa Walmart a epi li sèvi kòm yon rapèl nan kòmansman enb konpayi an.

K: Ki enpòtans yon logo pou yon mak?

A: Yon logo enpòtan anpil pou rekonesans mak ak etabli idantite yon mak. Li ede kliyan yo idantifye ak diferansye yon konpayi ak konpetitè li yo.

An konklizyon, logo orijinal Walmart a, ak tipografi fonse li yo ak konbinezon koulè diferan, te jwe yon wòl enpòtan nan etabli idantite mak la pandan premye ane li yo. Pandan ke logo la te evolye sou tan, li rete yon senbòl vwayaj Walmart a soti nan yon ti magazen rabè nan yon pisan mezon dacha komèsyal mondyal.