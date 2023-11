By

Ki sa ki te ansyen logo Walmart a?

Nan yon dènye anons, jeyan an detay Walmart te revele yon nouvo logo, ki make yon chanjman enpòtan nan konsepsyon anvan li yo. Nouvo logo la, ki gen yon gade pi modèn ak senp, te pwovoke kiryozite nan mitan konsomatè yo sou ansyen logo konpayi an ak rezon ki fè yo dèyè chanjman an.

Ki jan ansyen logo Walmart te sanble?

Ansyen logo Walmart a, ki te itilize pou plis pase 30 ane, se te yon konsepsyon fonse ak ikonik ki prezante non konpayi an nan lèt majiskil. Lèt yo te stilize ak yon tire ble separe silab "Wal" ak "Mart." Tirè a te mete andedan yon starburst jòn, bay logo la yon aparans diferan ak rekonèt.

Poukisa Walmart te chanje logo li a?

Desizyon an pou chanje logo la te kondwi pa dezi Walmart a modènize imaj mak li yo ak adapte yo ak evolye jaden an detay. Nouvo logo la reflete angajman konpayi an nan inovasyon ak konsantre li sou bay yon eksperyans fè makèt san pwoblèm pou kliyan tou de nan magazen ak sou entènèt.

Kisa nouvo logo la reprezante?

Nouvo logo la prezante yon konsepsyon pi minimalist, ak non konpayi an nan yon font pwòp ak senp. Tirè a ak starburst yo te retire, bay logo la yon gade pi senp ak kontanporen. Mizajou konsepsyon an gen pou objaktif pou transmèt yon sans konfyans, fyab, ak aksè, aliman ak misyon Walmart pou fè makèt pi fasil ak pi pratik pou kliyan li yo.

Ki enpak nouvo logo la pral genyen?

Nouvo logo la espere gen yon enpak pozitif sou pèsepsyon mak Walmart la. Lè w rafrechi idantite vizyèl li, Walmart gen pou objaktif pou atire nouvo kliyan pandan y ap kenbe baz fidèl li ki egziste deja. Logo modènize a reflete angajman konpayi an pou l rete enpòtan nan yon peyizaj an detay k ap chanje rapidman epi li pozisyone li kòm yon mak ki pi devan e ki konsantre sou kliyan.

An konklizyon, ansyen logo Walmart a, ak tirè ble diferan li yo ak starburst jòn, te ranplase pa yon konsepsyon ki pi minimalist ak kontanporen. Nouvo logo la reprezante angajman Walmart pou inovasyon ak konvenyans kliyan. Avèk chanjman sa a, Walmart gen pou objaktif pou ranfòse imaj mak li yo ak fè apèl a yon odyans pi laj nan mache an detay konpetitif.