Kijan Walmart te rele premye?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan non ki pi rekonètr nan endistri a. Avèk boutik etandu li yo ak divès kalite ofrann pwodwi, li te vin tounen yon non nan kay la pou dè milyon de achtè atravè lemond. Men, èske ou janm mande ki jan Walmart te rele lè li te premye louvri pòt li yo? Ann fouye nan istwa koton an detay sa a epi dekouvri kòmansman enb li yo.

Walmart, jan nou konnen li jodi a, pa te toujou rele pa non sa a. Konpayi an te fonde pa Sam Walton an 1962 e li te okòmansman rele "Walton's Five and Dime." Non sa a reflete konsèp magazen an nan ofri yon pakèt pwodwi nan pri abòdab. Premye magazen an te louvri nan Rogers, Arkansas, epi li te byen vit te vin popilarite nan mitan achtè lokal yo.

Kòm biznis la te elaji ak plis magazen yo te louvri, Sam Walton reyalize bezwen an pou yon chanjman nan mak. An 1969, konpayi an te chanje non "Walmart". Nouvo non an se te yon konbinezon de "Walton" ak "Mart," ki te yon abrevyasyon komen pou depatman magazen nan moman an. Chanjman sa a te reflete vizyon konpayi an pou l vin yon revandè nasyonal ak yon konsantre sou pri rabè.

FAQ:

K: Poukisa Sam Walton te chanje non konpayi an?

A: Sam Walton te chanje non konpayi an nan Walmart pou reflete anbisyon li genyen pou l vin yon revandè nasyonal epi pou mete aksan sou angajman li pou l ofri pri rabè.

K: Ki lè premye magazen Walmart te louvri?

A: Premye magazen Walmart te louvri an 1962 nan Rogers, Arkansas.

K: Kisa "Mart" vle di nan non Walmart?

A: "Mart" se yon abrevyasyon komen pou depatman magazen yo. Nan kontèks Walmart, li vle di konsantre konpayi an sou ofri yon pakèt pwodwi.

K: Ki jan Walmart te grandi nan kòmansman enb li yo?

A: Walmart te grandi atravè yon konbinezon de ekspansyon estratejik, jesyon efikas chèn ekipman, ak yon konsantre inplakabl sou pri ki ba. Konpayi a piti piti louvri plis magazen atravè peyi Etazini ak evantyèlman elaji entènasyonalman.

Jodi a, Walmart te vin tounen yon jeyan mondyal ki gen plizyè milye magazen atravè lemond. Non li se sinonim ak konvenyans, abòdab, ak yon seleksyon vas nan pwodwi yo. Pandan ke kòmansman enb li yo kòm Walton's Five ak Dime ka yon memwa byen lwen, eritaj vizyon Sam Walton a ap viv sou nan anpi an detay ki se Walmart.