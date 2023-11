Ki sa ki te gwo magazen an anvan Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, non gen anpil pouvwa ak enfliyans ke Walmart. Avèk boutik etandu li yo ak pri inegalabl, li te vin sinonim ak gwo bwat detay. Men, èske ou janm mande sa ki te vini anvan Walmart? Ki sa ki te gwo magazen an ki te domine jaden flè an detay anvan monte nan jeyan an detay sa a? Ann fè yon vwayaj nan liy memwa epi eksplore istwa endistri an detay.

Anvan Walmart te monte nan dominasyon, yon lòt jeyan an detay te gouvènen siprèm: Sears. Te fonde an 1886 pa Richard Warren Sears ak Alvah Curtis Roebuck, Sears byen vit te vin yon non moun nan tout Amerik la. Avèk katalòg kòmand pa lapòs li yo ak magazen depatman, Sears ofri yon pakèt pwodwi, soti nan rad ak aparèy nan zouti ak mèb. Li te revolusyone endistri an detay lè li te pote yon seleksyon vas nan machandiz dirèkteman nan papòt konsomatè yo.

Siksè Sears te kontinye byen nan 20yèm syèk la, ak depatman magazen li yo te vin tounen yon eleman prensipal nan kominote atravè peyi Etazini. Sepandan, kòm jaden flè an detay evolye, Sears te plede pou adapte yo. Ogmantasyon e-komès la ak chanjman preferans konsomatè yo te fè yon gwo souflèt pou revandè a yon fwa vanyan sòlda. Nan 2018, Sears te depoze fayit, sa ki te make fen yon epòk.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon magazen gwo bwat?

A: Yon magazen gwo bwat refere a yon gwo etablisman an detay ki tipikman ofri yon pakèt pwodwi, souvan nan pri rabè. Magazen sa yo karakterize pa gwosè masiv yo ak envantè vaste.

K: Ki sa ki se yon gwo magazen?

A: Yon magazen depatman se yon etablisman an detay ki vann yon gran varyete pwodwi ki òganize nan diferan depatman oswa seksyon. Magazen sa yo anjeneral ofri rad, Pwodwi pou Telefòn, machandiz lakay, ak lòt machandiz anba yon do-kay.

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce, kout pou komès elektwonik, refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la. Li pèmèt konsomatè yo achte sou entènèt epi yo gen pwodwi yo delivre nan papòt yo, elimine bezwen an pou magazen fizik.

Pandan n ap reflechi sou peyizaj an detay nan tan lontan an, li klè ke Sears te gwo magazen ki te domine anvan Walmart monte sou pouvwa a. Pandan ke Walmart te vin tounen jeyan an detay nou konnen jodi a, li enpòtan pou sonje pyonye yo ki te prepare wout la pou siksè li. Endistri Yo Vann an Detay la ap toujou evolye, epi pandan n ap gade nan tan kap vini an, se sèlman tan ki pral di kiyès pwochen gwo magazen an pral ye.