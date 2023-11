Kijan Sam's Club te rele anvan?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, gen kèk non ki te vin sinonim ak bon jan kalite, valè, ak konvenyans. Youn nan non sa yo se Sam's Club, yon klib depo popilè pou manm sèlman ki ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif. Men, èske w te janm mande ki sa yo te rele jeyan detay sa a anvan li te vin rekonèt kòm Sam's Club? Ann fouye nan istwa jeyan detay sa a epi dekouvri non orijinal li.

Anvan li te adopte non Sam's Club, yo te konnen chèn an detay sa a kòm Sam's Wholesale Club. Te fonde an 1983 pa Walmart fondatè Sam Walton, klib depo a te okòmansman gen entansyon founi pwopriyetè ti biznis ak bay yo yon fason pratik yo achte machandiz an gwo. Sepandan, li byen vit te vin popilarite nan mitan konsomatè endividyèl yo tou, ki mennen nan transfòmasyon li nan yon magazen an detay ki baze sou manm.

FAQ:

K: Poukisa Sam's Wholesale Club te chanje non li an Sam's Club?

A: Desizyon an pou lage mo "An gwo" nan non li te pran pou reflete baz kliyan evolye magazen an. Kòm popilarite klib depo a te grandi nan mitan konsomatè endividyèl yo, yo te wè chanjman non an kòm yon fason pou fè apèl a yon odyans pi laj.

K: Ki lè Sam's Wholesale Club te vin ofisyèlman Sam's Club?

A: Chanjman non an te fèt an 1987, jis kat ane apre kreyasyon klib depo a. Depi lè sa a, non Sam's Club la te vin synonyme ak bon jan kalite pwodwi, gwo pri, ak yon seleksyon lajè.

K: Èske gen nenpòt lòt chanjman enpòtan ki te fèt pandan tranzisyon soti nan Sam's Wholesale Club nan Sam's Club?

A: Ansanm ak chanjman non an, Sam's Club tou te sibi yon pwosesis rebranding. Konpayi an te prezante yon nouvo logo epi mete ajou konsepsyon magazen li yo pou amelyore eksperyans fè makèt pou manm li yo.

K: Ki jan Sam's Club te evolye depi kreyasyon li?

A: Pandan ane yo, Sam's Club te elaji òf pwodwi li yo, prezante sèvis inovatè, epi anbrase teknoloji pou satisfè bezwen chanjman manm li yo. Jodi a, li ofri yon seri divès kalite pwodwi, tankou makèt, elektwonik, mèb, ak plis ankò.

An konklizyon, Sam's Club, ansyen ke yo rekonèt kòm Sam's Wholesale Club, te vini yon fason lontan depi kòmansman li. Soti nan Restoration prensipalman nan pwopriyetè ti biznis yo vin tounen yon destinasyon ale nan pou konsomatè endividyèl, jeyan an detay sa a te adapte avèk siksè ak evolye jaden an detay pandan y ap kenbe angajman li nan bay bon jan kalite pwodwi a pri konpetitif.