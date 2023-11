Kijan Costco te rele orijinèlman?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, Costco te san dout fè yon non pou tèt li. Li te ye pou depo-style magazen li yo ak opsyon achte esansyèl, konpayi an te vin tounen yon destinasyon ale nan pou dè milyon de achtè atravè mond lan. Men, èske w te janm mande ki sa Costco te rele orijinèlman? Ann fè yon vwayaj nan liy memwa epi eksplore orijin pisan mezon dacha komèsyal sa a.

Retounen an 1976, lontan anvan li te vin Costco nou konnen jodi a, konpayi an te aktyèlman rele Price Club. Li te fonde pa Sol Price, yon pyonye Yo Vann an Detay ki vize bay kliyan ak bon jan kalite pwodwi nan pri rabè. Price Club te opere kòm yon klib depo pou manm sèlman, ki te bay sitou ti biznis ak moun ki t ap chèche ekonomize lajan lè yo achte an gwo.

Price Club byen vit te vin popilarite, epi nan kòmansman ane 1980 yo, li te elaji nan plizyè kote atravè peyi Etazini. Sepandan, li pa t 'jouk 1983 ke konpayi an sibi yon transfòmasyon enpòtan. Ane sa a, Jim Sinegal ak Jeff Brotman te fonde yon nouvo chèn an detay ki rele Costco Wholesale Corporation. Non "Costco" te sòti nan mo "Cost" ak "Konpayi", ki reflete angajman konpayi an pou l ofri pri abòdab pou manm li yo.

Fizyon ant Price Club ak Costco te fèt an 1993, sa ki lakòz fòmasyon Costco nou konnen jodi a. Konpayi an ki fèk fòme te adopte non Costco, ak mak Price Club la piti piti disparèt. Depi lè sa a, Costco te kontinye grandi ak elaji portée li yo, vin youn nan pi gwo chenn Yo Vann an Detay nan mond lan.

FAQ:

K: Poukisa Price Club te chanje non li an Costco?

A: Chanjman non an te fèt lè Price Club te rantre ak Costco an 1993. Yo te pran desizyon an pou konsolide de mak yo anba yon non epi rasyonalize operasyon yo.

K: Ki konsèp dèyè Costco?

A: Costco opere kòm yon klib depo pou manm sèlman, ki ofri yon pakèt pwodwi nan pri rabè. Konpayi an konsantre sou vann atik an gwo pou bay kliyan gwo ekonomi.

K: Konbyen kote Costco genyen?

A: Kòm nan 2021, Costco opere plis pase 800 depo atravè lemond, ak majorite a sitiye nan Etazini yo.

K: Èske nenpòt moun ka achte nan Costco?

A: Pandan ke Costco se prensipalman yon revandè ki baze sou manm, li ofri kèk sèvis pou moun ki pa manm, tankou famasi ak sèvis optik. Sepandan, pou jwenn aksè nan tout seri pwodwi ak benefis, yon manm obligatwa.

An konklizyon, Costco te orijinèlman rele Price Club anvan yo te sibi yon chanjman non an 1993. Angajman konpayi an pou bay bon jan kalite pwodwi a pri abòdab te rete yon prensip debaz pandan tout istwa li. Jodi a, Costco kontinye ap pwospere antanke yon jeyan detaye renmen anpil, li ofri manm li yo aksè a yon gran varyete pwodwi ak gwo ekonomi.