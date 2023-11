By

Ki sa Walmart vle di: Yon gade pi pre nan jeyan an detay

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, non gen anpil pwa tankou Walmart. Avèk gwo rezo magazen li yo ak yon prezans mondyal, jeyan an detay sa a te vin sinonim ak pri abòdab ak konvenyans. Men, ki sa Walmart vrèman vle di? Ann fouye nan valè debaz yo ak misyon ki kondwi pisan mezon dacha komèsyal sa a.

Misyon an:

Misyon Walmart a senp men pwisan: "Sove moun lajan pou yo ka viv pi byen." Deklarasyon sa a encapsule angajman konpayi an nan bay kliyan ak pri ki ba ak yon pakèt pwodwi. Lè Walmart ofri opsyon abòdab, vize amelyore lavi kliyan li yo epi fè bagay ki esansyèl chak jou yo pi aksesib.

Valè Debaz:

Valè debaz Walmart yo byen anrasinen nan kilti li epi gide operasyon li yo. Valè sa yo gen ladan respè pou moun, sèvis bay kliyan, fè efò pou ekselans, ak aji ak entegrite. Lè Walmart bay priyorite valè sa yo, li vize pou kreye yon anviwònman pozitif ak enklizif pou anplwaye li yo ak kliyan yo.

Angajman pou Dirab:

Walmart rekonèt enpòtans dirabilite anviwònman an e li fè pwogrè enpòtan nan domèn sa a. Konpayi an vize reyalize zewo fatra, opere ak 100% enèji renouvlab, ak vann pwodwi ki soutni moun ak anviwònman an. Atravè inisyativ tankou diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik ak pwomouvwa apwovizyone dirab, Walmart pran angajman pou l vin yon sitwayen antrepriz responsab.

FAQ:

K: Ki modèl biznis Walmart la?

A: Walmart opere kòm yon sosyete an detay miltinasyonal, ki ofri yon pakèt pwodwi nan pri abòdab atravè chèn magazen li yo.

K: Konbyen magazen Walmart genyen?

A: Apati 2021, Walmart opere plis pase 11,000 magazen atravè lemond, ki gen ladan tou de kote fizik ak platfòm e-commerce.

K: Èske Walmart priyorite satisfaksyon kliyan?

A: Wi, satisfaksyon kliyan se yon pi gwo priyorite pou Walmart. Konpayi an fè efò pou bay sèvis ekselan ak satisfè bezwen divès kliyan li yo.

K: Ki jan Walmart kontribye nan kominote lokal yo?

A: Walmart patisipe aktivman nan sipòte kominote lokal yo atravè divès inisyativ, tankou don charitab, efò sekou pou katastwòf, ak kreyasyon travay.

An konklizyon, Walmart kanpe pou plis pase jis yon jeyan Yo Vann an Detay. Li se kondwi pa yon misyon pou ekonomize lajan moun ak amelyore lavi yo. Avèk yon angajman solid pou dirab ak yon konsantre sou valè debaz yo, Walmart kontinye fòme endistri an detay pandan y ap fè efò pou satisfè bezwen k ap evolye kliyan li yo ak kominote yo.