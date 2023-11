Ki vaksen ki te sispann nan ane 70 yo?

Nan ane 1970 yo, yon vaksen inogirasyon ke yo rekonèt kòm vaksen kont variol te jwe yon wòl esansyèl nan eradikasyon youn nan maladi ki pi mòtèl nan listwa imen. Varyol, ki te koze pa viris variola a, te gen gwo malè sou limanite pandan plizyè syèk, sa ki lakòz maladi toupatou, defigire, ak lanmò. Sepandan, gras a efò infatigabl syantis yo ak pwofesyonèl swen sante yo, Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te deklare ofisyèlman disparèt nan lane 1980. Ann fouye nan detay yo nan vaksen remakab sa a ak enpak li.

Vaksen kont variol, ke yo rele tou vaksen vaksen an, te devlope nan fen 18tyèm syèk la pa Edward Jenner, yon doktè angle. Vaksen an te itilize yon viris ki asosye yo rele vaccinia, ki te bay iminite kont variol. Lè yo entwodwi yon fòm febli nan viris vaksinè a nan kò a, sistèm iminitè a ta rekonèt ak detwi li, pandan y ap devlope tou yon defans kont viris la variola.

Siksè vaksen an te evidan nan ane 1970 yo lè OMS te lanse yon kanpay mondyal entansifye pou elimine variol. Efò vaksinasyon an mas yo te fèt nan peyi kote variol te toujou répandus, ki mennen nan yon bès enpòtan nan ka yo. Dènye ka natirèl variyol la te konnen an te fèt nan Somali an 1977, epi pa gen okenn nouvo ka rapòte apre sa, maladi a te deklare elimine jis twazan pita.

FAQ:

K: Èske vaksen kont variol la toujou itilize jodi a?

A: Apre eradikasyon variol la, yo te sispann vaksinasyon woutin kont maladi a atravè lemond. Sepandan, ti kantite viris la toujou estoke nan laboratwa pou rezon rechèch ak kòm yon mezi prekosyon.

K: Èske gen nenpòt efè segondè vaksen kont variol la?

A: Menm jan ak nenpòt vaksen, vaksen kont variol la ka gen efè segondè. Reyaksyon komen yo enkli doulè nan sit piki a, lafyèv, ak doulè nan kò. Nan ka ki ra, konplikasyon ki pi grav ka rive, tankou reyaksyon alèjik grav oswa enfeksyon.

K: Poukisa yo te chwazi variol pou éradication?

A: Yo te chwazi variol pou eradikasyon akòz plizyè faktè, tankou disponiblite yon vaksen efikas, absans rezèvwa bèt, ak sentòm vizib maladi a, ki te fè li pi fasil pou idantifye epi kenbe epidemi yo.

Vaksen kont variol la kanpe kòm yon temwayaj sou pouvwa vaksinasyon an nan konbat maladi ki ka touye moun. Siksè li genyen nan elimine variol la sèvi kòm yon rapèl sou enpòtans efò vaksinasyon kontinyèl yo nan anpeche rezurjans lòt maladi enfeksyon. Pandan ke variol ka yon maladi nan tan lontan, leson yo aprann nan eradikasyon li yo kontinye fòme estrateji sante piblik atravè lemond.