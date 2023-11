By

Ki kalite konpayi Walmart ye?

Walmart, konpayi an detay miltinasyonal, se youn nan pi gwo konpayi yo nan mond lan. Te fonde an 1962 pa Sam Walton, Walmart te vin tounen yon fòs dominan nan endistri an detay, ak yon prezans nan plizyè peyi ak yon pakèt pwodwi ak sèvis. Men, ki kalite konpayi Walmart se egzakteman? Ann pran yon gade pi pre.

Giant Yo Vann an Detay:

Walmart se sitou ke yo rekonèt kòm yon chèn magazen rabè. Li opere yon gwo rezo magazen an detay, ki ofri yon gran varyete pwodwi nan pri konpetitif. Soti nan makèt ak atik nan kay la nan elektwonik ak rad, Walmart gen pou objaktif pou bay kliyan yo yon eksperyans fè makèt yon sèl-stop. Avèk estrateji pri ki ba li yo, konpayi an te vin sinonim ak fè makèt abòdab pou dè milyon de moun atravè mond lan.

Yon biznis divès:

Sepandan, Walmart se pa sèlman yon konpayi an detay tradisyonèl yo. Pandan ane yo, li te elaji operasyon li yo pou enkli plizyè lòt segman biznis. Men sa yo enkli Walmart Supercenters, ki konbine yon makèt ak yon magazen machandiz jeneral, ak Walmart Neighborhood Markets, pi piti magazen ki konsantre sou pwovizyon ak pharmaceutique. Anplis de sa, Walmart opere klib depo pou manm sèlman yo rele Sam's Club, ki bay pwodwi an gwo a pri rabè.

Prezans sou entènèt:

Nan dènye ane yo, Walmart te fè pwogrè enpòtan tou nan sektè e-commerce. Avèk ogmantasyon nan fè makèt sou entènèt, konpayi an te envesti anpil nan platfòm sou entènèt li yo, Walmart.com. Atravè sit entènèt sa a, kliyan yo ka browse ak achte yon pakèt pwodwi, ki answit delivre nan papòt yo. Prezans sou entènèt Walmart te pèmèt li fè konpetisyon ak lòt gran komès elektwonik, tankou Amazon.

FAQ:

K: Èske Walmart se yon konpayi mondyal?

A: Wi, Walmart opere nan plizyè peyi atravè mond lan, tankou Etazini, Kanada, Meksik, Brezil, Lachin, ak Wayòm Ini a, pami lòt moun.

K: Konbyen anplwaye Walmart genyen?

A: Apati 2021, Walmart anplwaye plis pase 2.3 milyon moun atravè lemond, sa ki fè li youn nan pi gwo anplwayè prive globalman.

K: Ki misyon Walmart?

A: Misyon Walmart se ekonomize moun lajan pou yo ka viv pi byen. Konpayi an gen pou objaktif pou reyalize sa a pa ofri pri ki ba ak yon pakèt pwodwi nan kliyan li yo.

An konklizyon, Walmart se yon sosyete an detay miltinasyonal ki opere yon rezo vas nan magazen depatman rabè, supercenters, ak tribin sou entènèt. Avèk divès segman biznis li yo ak prezans mondyal, Walmart te etabli tèt li kòm yon jeyan Yo Vann an Detay, bay opsyon fè makèt abòdab pou dè milyon de kliyan atravè lemond.