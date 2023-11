By

Ki tansyon grip ki genyen nan vaksen 2023 la?

Pandan sezon grip la ap pwoche, anpil moun ap mande ki souch grip vaksen kont grip 2023 la pral kouvri. Viris grip la se popilè pou kapasite li pou chanje ak chanje, sa ki fè li nesesè pou syantis yo mete ajou vaksen an chak ane pou asire efikasite li. Atik sa a gen pou objaktif pou ba ou dènye enfòmasyon sou tansyon ki enkli nan vaksen kont grip 2023 la.

Ki sa ki se yon souch grip?

Yon souch grip refere a yon subtip espesifik oswa yon varyant viris grip la. Gen kat kalite prensipal viris grip: A, B, C, ak D. Viris grip A ak B se pi komen epi yo responsab pou epidemi grip sezonye sou moun.

Ki jan yo chwazi tansyon yo pou vaksen an?

Chak ane, ekspè nan Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) ak lòt ajans lasante byen kontwole pwopagasyon mondyal viris grip la. Yo kolekte done sou tansyon ki pi komen yo epi fè prediksyon sou kilès ki gen anpil chans pou sikile pandan sezon grip k ap vini an. Dapre enfòmasyon sa yo, yo rekòmande pou mete souch yo nan vaksen kont grip anyèl la.

Ki tansyon ki genyen nan vaksen kont grip 2023 la?

Tansyon espesifik ki enkli nan vaksen kont grip 2023 la ka varye selon rejyon an ak manifakti a. Sepandan, OMS la rekòmande pou vaksen 2023 la ta dwe gen tansyon sa yo:

1. Souch Grip A (H1N1): Souch sa a souvan konnen kòm "grip pòsin" epi li ap sikile depi pandemi 2009 la. Li kontinye ap yon gwo kòz grip sezonye.

2. Souch grip A (H3N2): Souch sa a se yon kòz dominan nan epidemi grip nan dènye ane yo epi li asosye ak maladi ki pi grav, espesyalman nan mitan granmoun aje.

3. Grip B (Victoria filiation) souch: Souch sa a ki dwe nan liy B/Victoria e li te sikile globalman. Li responsab pou yon pwopòsyon enpòtan nan ka grip, sitou nan timoun yo.

4. Grip B (Yamagata filiation) souch: Souch sa a fè pati B / Yamagata filiation e li te tou sikile lajman. Se yon lòt kòz grip sezonye, ​​sitou ki afekte timoun ki pi gran yo ak jèn adilt yo.

Li enpòtan sonje ke tansyon ki enkli nan vaksen an ka varye selon fòmilasyon diferan manifaktirè yo itilize. Se poutèt sa, li toujou rekòmande pou konsilte ak pwofesyonèl swen sante oswa al gade nan direktiv ofisyèl pou enfòmasyon ki pi egzak ak ajou.

An konklizyon, vaksen kont grip 2023 la sipoze kouvri tansyon grip A (H1N1 ak H3N2) ak grip B (liniaj Victoria ak Yamagata). Lè w pran vaksen kont tansyon sa yo ka diminye risk pou konplikasyon ki gen rapò ak grip la epi pwoteje ni moun ni kominote yo kont grip sezonye a. Sonje konsilte ak pwofesyonèl swen sante yo pou konsèy pèsonalize epi rete enfòme sou dènye rekòmandasyon vaksen kont grip la.