Ki pousantaj moun ki pran vaksen yo pran COVID?

Pandan pandemi COVID-19 la ap kontinye afekte kominote atravè lemond, devlopman ak distribisyon vaksen yo te bay yon ti espwa. Vaksen yo te pwouve efikas nan anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò ki te koze pa viris la. Sepandan, kesyon yo souvan poze konsènan pousantaj moun ki pran vaksen an ki toujou pran COVID-19. Ann fouye nan sijè sa a epi eksplore kèk kesyon yo poze souvan.

Ki definisyon "vaksen"?

Nan kontèks COVID-19, "vaksen" vle di moun ki te resevwa dòz rekòmande yon vaksen COVID-19, dapre direktiv otorite sante yo bay yo.

Ki pousantaj moun ki pran vaksen ki pran COVID-19?

Pandan ke vaksen COVID-19 redwi anpil risk pou yo enfeksyon, ka zouti ka toujou rive. Dapre done ki soti nan divès etid ak ajans sante, pousantaj moun ki pran vaksen ki kontra COVID-19 relativman ba. An jeneral, pousantaj la varye ant mwens pase 1% jiska anviwon 5%, tou depann de faktè tankou efikasite vaksen, demografik popilasyon an, ak prévalence de variants.

Poukisa gen kèk moun ki pran vaksen an toujou pran COVID-19?

Pa gen vaksen 100% efikas, ak ka zouti ka rive akòz divès faktè. Men sa yo enkli diminye iminite sou tan, aparisyon nan nouvo varyant ki ka pasyèlman evade pwoteksyon vaksen an, ak varyasyon endividyèl nan repons iminitè. Sepandan, menm nan ka dekouvèt, moun ki pran vaksen yo gen mwens chans pou yo fè eksperyans maladi grav oswa bezwen entène lopital konpare ak moun ki pa vaksen yo.

Èske tout ka zouti yo menm?

Ka dekouvèt yo ka varye nan severite. Gen kèk moun ki ka santi sentòm modere oswa ki pa gen okenn sentòm, pandan ke lòt moun ka devlope maladi ki pi grav. Sepandan, risk jeneral pou maladi grav siyifikativman pi ba pami moun ki pran vaksen an konpare ak moun ki pa vaksen yo.

konklizyon

Pandan ke nouvo ka COVID-19 nan mitan moun ki pran vaksen yo posib, pousantaj la rete relativman ba. Vaksen yo kontinye jwe yon wòl enpòtan nan diminye pwopagasyon viris la ak pwoteje moun kont maladi grav. Li enpòtan pou swiv direktiv sante piblik yo, tankou mete mask, pratike bon ijyèn men yo, epi kenbe distans sosyal, menm apre vaksinasyon an, pou plis minimize risk enfeksyon an.