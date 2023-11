Ki pousantaj moun pa janm gen COVID?

Nan mitan pandemi COVID-19 k ap kontinye, yon kesyon ki souvan poze se: ki pousantaj nan popilasyon mondyal la pa janm enfekte ak viris la? Pandan ke li difisil pou bay yon figi egzak, plizyè faktè ka ede nou estime pousantaj sa a.

Faktè ki enfliyanse pousantaj la

Plizyè faktè jwe yon wòl nan detèmine pousantaj moun ki pa janm gen COVID-19. Premyèman, nati kontajye viris la vle di ke li gaye rapidman nan kominote yo. Anplis de sa, efikasite mezi sante piblik, tankou fèmen pòt, distans sosyal, ak kanpay vaksinasyon yo, enfliyanse tou kantite moun ki pran viris la.

Estimasyon pousantaj la

Estimasyon egzak pousantaj moun ki pa janm gen COVID-19 se yon bagay konplèks akòz plizyè rezon. Premyèman, viris la te afekte diferan rejyon ak popilasyon nan diferan degre. Faktè tankou dansite popilasyon, enfrastrikti swen sante, ak aderans ak mezi prevansyon ka gen yon enpak siyifikativ sou pousantaj enfeksyon. Anplis de sa, mank de tès konplè ak inifòm nan anpil peyi fè li difisil pou jwenn done egzat sou kantite enfeksyon.

Sepandan, baze sou done ki disponib ak etid syantifik, li rezonab pou asime ke yon pwopòsyon enpòtan nan popilasyon mondyal la pa te enfekte ak COVID-19. Òganizasyon Mondyal Lasante (WHO) estime ke nan mwa septanm 2021, sèlman anviwon 15% nan popilasyon mondyal la te konplètman pran vaksen an. Sa a sijere ke yon pòsyon konsiderab nan popilasyon an rete sansib a viris la.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Kisa "COVID-19" vle di?

A: COVID-19 la vle di "maladi koronaviris 2019." Li koze pa sendwòm respiratwa egi grav coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

K: Ki jan yo kalkile pousantaj moun ki pa janm gen COVID-19?

A: Pousantaj la estime baze sou plizyè faktè, tankou to enfeksyon, to vaksinasyon, ak diferans rejyonal nan pwopagasyon viris la.

K: Èske li posib pou detèmine pousantaj egzak moun ki pa janm gen COVID-19?

A: Akòz konpleksite ki enplike, li difisil pou bay yon figi egzak. Sepandan, estimasyon yo ka fè baze sou done ki disponib ak etid syantifik.

K: Èske pousantaj moun ki pa janm gen COVID-19 varye nan diferan peyi?

A: Wi, pousantaj la ka varye anpil atravè peyi akòz faktè tankou dansite popilasyon, enfrastrikti swen sante, ak aderans ak mezi prevansyon.

An konklizyon, byenke li difisil pou bay yon pousantaj egzak, li rezonab pou asime ke yon pati enpòtan nan popilasyon mondyal la pa te enfekte ak COVID-19. Efò vaksinasyon kontinyèl yo ak aderans ak mezi prevantif yo pral kontinye jwe yon wòl enpòtan nan diminye kantite enfeksyon ak pwoteje moun kont viris la.