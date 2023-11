Ki repitasyon Walmart?

Walmart, sosyete an detay miltinasyonal la, te yon sijè deba ak envestigasyon depi lontan. Avèk plis pase 11,000 magazen atravè lemond ak yon mendèv masiv, konpayi an te san dout fè yon enpak siyifikatif sou endistri an detay mondyal la. Sepandan, repitasyon li se yon pwoblèm konplèks ak plizyè aspè ki souvan polarize.

Bon an:

Walmart te fè lwanj pou pri ki ba li yo, ki te fè li aksesib a dè milyon de kliyan. Kapasite konpayi an pou l ofri pwodwi abòdab te patikilyèman benefisye pou fanmi ki pa gen anpil revni. Anplis de sa, Walmart te fè efò pou l vin pi zanmitay anviwònman an lè li aplike inisyativ dirabilite ak diminye anprint kabòn li. Konpayi an te patisipe tou nan plizyè inisyativ filantwopik, tankou bay kòz charitab ak efò sekou pou katastwòf.

Move:

Kritik yo diskite ke pri ki ba Walmart yo vini nan depans lan nan anplwaye li yo. Konpayi an te fè fas ak anpil akizasyon sou move tretman, ki gen ladan salè ki ba, benefis swen sante ensifizan, ak pratik anti-sendika. Pwoblèm sa yo te mennen nan manifestasyon ak apèl pou amelyore kondisyon travay yo. Walmart te kritike tou pou enpak li sou biznis lokal yo, ak kèk reklame ke arive konpayi an nan ti vil mennen nan fèmen an detay endepandan.

Konfli yo:

Walmart te fè fas plizyè konfli pandan ane yo. Youn nan pi remakab la se te yon pwosè klas-aksyon an 2010, ki te akize konpayi an nan diskriminasyon sèks nan salè ak pwomosyon. Walmart finalman rezoud ka a pou $ 7.5 milyon dola. Konpayi an te kritike tou pou pratik chèn ekipman li yo, ki gen ladan akizasyon pou eksplwate travayè lòt bò dlo ak kontribiye nan degradasyon anviwònman an.

FAQ:

K: Ki pati nan mache Walmart a?

A: Walmart se youn nan pi gwo détaillants nan mond lan, ak yon pati nan mache enpòtan nan peyi Etazini. Kòm nan 2021, li kenbe apeprè 10% nan mache US Yo Vann an Detay.

K: Konbyen anplwaye Walmart genyen?

A: Walmart se youn nan pi gwo anplwayè prive globalman, ak plis pase 2.3 milyon anplwaye atravè lemond.

K: Èske Walmart pi gwo revandè nan mond lan?

A: Wi, Walmart se kounye a pi gwo revandè nan mond lan ki baze sou revni.

An konklizyon, repitasyon Walmart a se yon melanj konplèks nan aspè pozitif ak negatif. Pandan ke yo te fè lwanj konpayi an pou pri ki ba li yo ak efò dirabilite, li te fè fas tou kritik pou tretman anplwaye yo ak enpak sou biznis lokal yo. Konfli ki antoure Walmart yo te kontribye nan repitasyon polarize li yo, fè li yon sijè nan deba kontinyèl ak envestigasyon.