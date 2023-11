By

Ki relasyon Walmart ak Lachin?

Walmart, konpayi an detay miltinasyonal, te gen yon relasyon ki dire lontan ak Lachin. Pandan ane yo, konpayi an te fè envèstisman enpòtan nan mache Chinwa a, etabli yon prezans fò ak kontribiye nan endistri Yo Vann an Detay nan peyi a. Ann fouye nan detay yo sou relasyon Walmart a ak Lachin ak enpak li sou tou de pati yo.

Envestisman ak ekspansyon:

Walmart te antre nan mache Chinwa a an 1996 e depi lè li te elaji operasyon li atravè peyi an. Konpayi an te envesti anpil nan ouvèti magazen, sant distribisyon, ak platfòm e-commerce, ki vize pou satisfè bezwen divès kalite konsomatè Chinwa yo. Ekspansyon Walmart a non sèlman kreye opòtinite travay, men tou te fasilite kwasans founisè ak manifakti lokal yo.

Patenarya ak akizisyon:

Pou ranfòse pozisyon li nan Lachin, Walmart te fòme patenarya estratejik ak fè akizisyon. Nan 2016, konpayi an te achte yon poto majorite nan JD.com, youn nan pi gwo platfòm e-commerce Lachin nan. Kolaborasyon sa a te pèmèt Walmart pwofite sou mache an detay sou entènèt Lachin nan en an ak amelyore kapasite dijital li yo.

Chèn ekipman ak apwovizyone lokal:

Walmart te angaje aktivman nan apwovizyone lokal nan Lachin, patenarya ak anpil founisè Chinwa. Lè yo achte pwodwi lokalman, konpayi an te kapab ofri yon pakèt machandiz abòdab pou konsomatè Chinwa yo pandan y ap sipòte manifaktirè domestik yo. Angajman Walmart pou apwovizyone lokal te ede tou redwi depans transpò yo epi minimize anprint kabòn li.

FAQ:

1. Konbyen magazen Walmart ki genyen nan peyi Lachin?

Kòm nan 2021, Walmart opere plis pase 400 magazen nan Lachin.

2. Èske Walmart fè fas a konpetisyon nan men détaillants lokal yo nan Lachin?

Wi, Walmart fè fas a konpetisyon nan tou de détaillants lokal yo ak lòt konpayi miltinasyonal ki opere nan sektè Yo Vann an Detay Lachin nan.

3. Ki jan Walmart adapte ak mache Chinwa a?

Walmart te adapte ak mache Chinwa a nan adapte òf pwodwi li yo nan preferans lokal yo, envesti nan platfòm e-commerce, ak fòme patenarya ak konpayi Chinwa.

4. Ki defi Walmart te fè fas nan Lachin?

Walmart te fè fas a defi tankou konpetisyon entans, diferans kiltirèl, ak konpleksite regilasyon nan Lachin. Sepandan, konpayi an te fè efò pou simonte obstak sa yo epi kenbe yon prezans fò nan mache a.

An konklizyon, relasyon Walmart ak Lachin te karakterize pa envestisman enpòtan, patenarya, ak yon angajman nan apwovizyone lokal yo. Prezans konpayi an nan Lachin pa sèlman kontribye nan kwasans pwòp li yo, men tou te jwe yon wòl nan devlopman nan endistri Yo Vann an Detay Lachin nan.