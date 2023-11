By

Ki deviz Walmart?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, konnen pou pakèt pwodwi li yo ak pri konpetitif. Men, ki sa egzakteman deviz Walmart a? Ann fouye nan mond lan nan jeyan sa a Yo Vann an Detay epi dekouvri sans nan prensip k ap gide li yo.

Deviz Walmart se “Save Money. Viv pi byen.” Fraz kout sa a encapsule angajman konpayi an pou bay pwodwi abòdab pandan y ap amelyore lavi kliyan li yo. Li reflete valè debaz Walmart pou ofri pri ki ba ak amelyore byennèt jeneral achtè li yo.

FAQ:

Kisa "Ekonomize Lajan. Viv pi byen.” vle di?

"Ekonomize Lajan. Viv pi byen.” vle di devouman Walmart pou l ofri pwodwi nan pri ki pi ba posib. Lè Walmart bay opsyon abòdab, vize amelyore sitiyasyon finansye kliyan li yo, sa ki pèmèt yo viv pi bon lavi.

Ki jan Walmart respekte deviz li a?

Walmart reyalize deviz li lè li aplike divès estrateji. Konpayi an pwofite gwo pouvwa acha li pou negosye pri ki pi ba ak founisè yo, sa ki pèmèt yo pase ekonomi yo bay kliyan yo. Anplis de sa, Walmart toujou ap chèche fason inovatè pou redwi depans nan tout chèn ekipman pou li, asire ke kliyan yo ka jwenn bon jan kalite pwodwi a pri abòdab.

Èske Walmart priyorite bon jan kalite sou pri?

Pandan ke Walmart se renome pou pri ki ba li yo, konpayi an tou mete anpil enpòtans sou bon jan kalite. Walmart fè efò yo ofri yon seleksyon lajè nan pwodwi ki satisfè atant kliyan li yo an tèm de abòdab ak bon jan kalite. Konpayi an travay kole kole ak founisè yo kenbe estanda ki wo epi asire ke kliyan yo resevwa valè pou lajan yo.

An konklizyon, deviz Walmart a, “Save Money. Live Better.,” sèvi kòm yon prensip k ap gide konpayi an. Li reflete angajman Walmart nan bay pwodwi abòdab pandan y ap amelyore lavi kliyan li yo. Lè yo ofri pri ki ba epi kenbe estanda kalite, Walmart kontinye ap yon jwè dirijan nan endistri an detay, livrezon sou deviz li jou apre jou.