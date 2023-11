By

Ki misyon ak vizyon Walmart?

Walmart, pi gwo revandè nan mond lan, gen yon misyon klè ak vizyon ki gide operasyon ak estrateji li yo. Avèk yon konsantre sou bay kliyan pwodwi ak sèvis abòdab, Walmart vize amelyore lavi moun atravè mond lan. Ann pran yon gade pi pre misyon ak vizyon Walmart ak sa yo vle di pou konpayi an ak kliyan li yo.

Misyon:

Misyon Walmart se "ekonomize moun lajan pou yo ka viv pi byen." Deklarasyon misyon sa a reflete angajman konpayi an pou l ofri pri ki ba ak valè pou kliyan li yo. Lè Walmart bay pwodwi abòdab, vize pou ede moun detire bidjè yo epi amelyore kalite lavi yo. Misyon sa a se nan nwayo modèl biznis Walmart a epi li enfliyanse operasyon chak jou li yo.

Vizyon:

Vizyon Walmart se pou vin "pi bon revandè nan kè ak nan lespri konsomatè yo ak anplwaye yo." Deklarasyon vizyon sa a mete aksan sou objektif konpayi an pou yo te chwa pi pito pou tou de kliyan ak anplwaye yo. Walmart fè efò pou kreye yon eksperyans fè makèt pozitif ki bati konfyans ak lwayote nan mitan kliyan li yo. Anplis de sa, konpayi an vize yo dwe yon anplwayè chwa, bay yon anviwònman travay ki bay sipò ak enklizif.

FAQ:

K: Ki jan Walmart akonpli misyon li?

A: Walmart ranpli misyon li lè li pwofite echèl masiv li yo ak pouvwa achte pou negosye pi ba pri ak founisè yo. Sa a pèmèt konpayi an ofri pwodwi nan pri konpetitif, fè yo pi abòdab pou kliyan yo.

K: Ki jan Walmart reyalize vizyon li?

A: Walmart reyalize vizyon li lè li konsantre sou satisfaksyon kliyan ak angajman anplwaye yo. Konpayi an envesti nan fòmasyon sèvis kliyan, amelyorasyon magazen, ak teknoloji inovatè pou amelyore eksperyans fè makèt la. Anplis de sa, Walmart ofri plizyè avantaj ak opòtinite pou anplwaye yo pou kwasans ak devlopman.

K: Èske misyon Walmart ak vizyon an aliman ak pratik biznis li yo?

A: Wi, misyon Walmart ak vizyon an aliman ak pratik biznis li yo. Angajman konpayi an nan pri ki ba ak satisfaksyon kliyan yo evidan nan operasyon chak jou li yo. Walmart toujou ap chèche fason pou amelyore efikasite ak diminye depans yo, finalman benefisye kliyan li yo.

An konklizyon, misyon Walmart pou ekonomize lajan moun ak vizyon li pou vin pi bon revandè a reflete devouman konpayi an pou bay pwodwi abòdab ak sèvis kliyan eksepsyonèl. Lè Walmart rete fidèl ak misyon li ak vizyon li, kontinye ap yon lidè nan endistri an detay, k ap sèvi plizyè milyon kliyan atravè lemond.