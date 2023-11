Ki sous prensipal Walmart nan revni?

Walmart, pi gwo revandè nan mond lan, jenere sous prensipal li nan revni atravè operasyon an detay li yo. Avèk yon gwo rezo magazen ki gaye atravè mond lan, konpayi an ofri yon pakèt pwodwi ak sèvis pou dè milyon de kliyan chak jou. Ann pran yon gade pi pre nan ki jan Walmart touche revni li yo ak sa ki fè li tankou yon fòs dominan nan endistri an detay.

Operasyon Yo Vann an Detay:

Walmart opere yon pòtfolyo divès fòma Yo Vann an Detay, ki gen ladan supercenters, magazen rabè, mache katye yo, ak platfòm e-commerce. Magazen sa yo vann yon varyete pwodwi, tankou pwovizyon, rad, elektwonik, machandiz lakay, ak plis ankò. Operasyon Yo Vann an Detay konpayi an kontribiye anpil nan revni jeneral li yo, kòm kliyan yo rasanble Walmart pou bezwen fè makèt chak jou yo.

Club Sam:

Anplis magazen an detay li yo, Walmart posede epi opere Sam's Club, yon klib depo ki baze sou manm yo. Sam's Club ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè bay manm li yo, atire tou de kliyan endividyèl ak ti biznis. Revni ki pwodui nan Sam's Club ajoute nan revni jeneral Walmart.

E-commerce:

Walmart te fè envèstisman enpòtan nan operasyon e-commerce li yo nan dènye ane yo. Avèk ogmantasyon nan fè makèt sou entènèt, konpayi an te elaji prezans sou entènèt li pou fè konpetisyon ak gran komès elektwonik tankou Amazon. Atravè sit entènèt li ak aplikasyon mobil, Walmart ofri yon pakèt pwodwi pou achte sou entènèt epi li bay opsyon livrezon pratik. E-commerce te vin tounen yon sous revni de pli zan pli enpòtan pou Walmart, kòm plis kliyan anbrase konvenyans nan fè makèt sou entènèt.

Sèvis finansye:

Walmart tou jenere revni atravè sèvis finansye li yo, ki gen ladan transfè lajan, lajan chèk, ak kat prepeye. Sèvis sa yo bay kliyan ki pa ka gen aksè a sèvis bankè tradisyonèl yo, bay yo solisyon finansye pratik ak abòdab.

FAQ:

K: Konbyen magazen Walmart genyen?

A: Walmart opere plis pase 11,000 magazen atravè lemond, ki gen ladan tou de magazen Walmart ak lokal Sam's Club.

K: Ki jan Walmart konpare ak lòt détaillants?

A: Walmart se pi gwo revandè nan mond lan, depase konpetitè li yo an tèm de revni ak konte magazen.

K: Ki revni anyèl Walmart?

A: Nan ane fiskal 2021 la, Walmart te rapòte revni total apeprè $559 milya dola.

K: Èske Walmart opere entènasyonalman?

A: Wi, Walmart gen yon prezans entènasyonal enpòtan, ak magazen nan plizyè peyi, tankou Meksik, Kanada, Wayòm Ini, ak Lachin.

An konklizyon, prensipal sous revni Walmart a soti nan operasyon an detay vaste li yo, ki gen ladan divès fòma magazen li yo ak platfòm e-commerce. Kapasite konpayi an pou satisfè yon pakèt bezwen kliyan yo, ansanm ak envestisman estratejik li yo nan e-commerce ak sèvis finansye, solidifye pozisyon li kòm yon lidè nan endistri an detay.