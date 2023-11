Ki valè konpayi Walmart la?

By

Ki valè konpayi Walmart a?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, konnen pou prezans masiv li nan mache mondyal la. Avèk plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi, konpayi an te vin yon non moun nan kay la. Men, ki sa ki mete Walmart apa de konpetitè li yo? Youn nan faktè kle ki defini siksè Walmart se gwo angajman li anvè valè konpayi li yo.

Angajman pou kliyan: Walmart mete kliyan li yo nan sant la nan tout sa li fè. Konpayi an fè efò pou bay bon jan kalite pwodwi nan pri abòdab, asire ke kliyan yo resevwa pi bon valè pou lajan yo. Apwòch Walmart ki santre sou kliyan yo reflete nan seri pwodwi vas li yo, kote magazen pratik yo, ak sèvis kliyan eksepsyonèl.

Respè pou moun: Walmart kwè nan trete chak moun ak respè ak diyite. Valè sa a pwolonje tou de kliyan li yo ak asosye yo. Konpayi an ankouraje yon anviwònman travay enklizif ak divès kote tout moun santi yo valè ak pouvwa. Walmart sipòte tou aktivman divès inisyativ kominote a, demontre angajman li pou fè yon enpak pozitif sou sosyete a.

Fè efò pou ekselans: Walmart dedye a amelyorasyon kontinyèl ak inovasyon. Konpayi an toujou ap chèche fason pou amelyore operasyon li yo, chèn ekipman ak teknoloji pou pi byen sèvi kliyan li yo. Walmart ankouraje asosye li yo anbrase yon mantalite kwasans ak patisipe aktivman nan pouswit ekselans konpayi an.

Entegrite: Walmart opere ak pi wo estanda etik yo. Konpayi an angaje nan fè biznis ak onètete, transparans, ak jistis. Walmart espere asosye li yo respekte prensip sa yo nan tout entèraksyon yo, pou asire konfyans ak entegrite yo kenbe nan tout òganizasyon an.

