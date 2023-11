Ki pi gwo feblès Walmart la?

Nan endistri Yo Vann an Detay ki trè konpetitif, Walmart te yon fòs dominan depi lontan, ak magazen etandu li yo ak pri inegalabl. Sepandan, menm vanyan sòlda yo gen feblès yo. Malgre siksè li pa nye, Walmart fè fas a kèk defi ki kapab potansyèlman anpeche kwasans li ak pozisyon sou mache a.

Youn nan pi gwo feblès Walmart a se prezans li sou entènèt. Pandan ke konpayi an te fè pwogrè enpòtan nan dènye ane yo amelyore kapasite e-commerce li yo, li toujou lag dèyè pi gwo rival li, Amazon. Platfòm sou entènèt Walmart a, byenke amelyore, se pa tankou itilizatè-zanmitay oswa efikas tankou Amazon an, ki te vin destinasyon an ale pou fè makèt sou entènèt. Feblès sa a mete Walmart nan yon dezavantaj nan mache an detay sou entènèt k ap grandi rapidman.

Yon lòt feblès se nan repitasyon Walmart pou salè anplwaye ki ba ak kondisyon travay pòv yo. Konpayi an te fè fas ak kritik ak defi legal pou tretman li nan travayè yo, ki mennen nan piblisite negatif ak pèsepsyon piblik la. Feblès sa a non sèlman afekte imaj Walmart, men tou afekte kapasite li pou atire ak kenbe talan pi gwo, ki kapab anpeche inovasyon ak kwasans.

Anplis de sa, gwosè vas Walmart a ak echèl ka pafwa travay kont li. Pandan ke rezo vaste li yo nan magazen pèmèt pou disponiblite pwodwi lajè ak konvenyans, li tou poze defi an tèm de ladrès ak adaptabilite. Konpetitè ki pi piti, ki pi ajil ka souvan reponn pi vit nan chanje tandans konsomatè yo ak preferans, sa ki ba yo yon avantaj sou Walmart.

FAQ:

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la.

K: Ki sa ki ladrès?

A: Agility refere a kapasite yon konpayi pou byen vit ak efektivman reponn a chanjman nan mache a oswa anviwònman biznis.

K: Ki jan Walmart konpare ak Amazon an tèm de prezans sou entènèt?

A: Pandan ke Walmart te fè efò pou amelyore platfòm sou entènèt li yo, li toujou tonbe dèyè Amazon an tèm de convivialité ak efikasite.

An konklizyon, pandan ke Walmart rete yon jeyan Yo Vann an Detay, li gen feblès ki ta ka afekte siksè nan lavni. Amelyore prezans li sou Entènèt, adrese enkyetid anplwaye yo, ak jwenn fason pou amelyore ladrès yo pral enpòtan pou Walmart kenbe avantaj konpetitif li nan peyizaj an detay ki toujou ap evolye.