Ki sa ki Walmart klase nan mond lan?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal Ameriken an, se san mank youn nan pi gwo konpayi yo nan mond lan. Li te ye pou chèn vaste li yo nan hypermarché, magazen rabè, ak boutik makèt, Walmart gen yon prezans enpòtan tou de nan Etazini ak atravè mond lan. Men, ki kote li kanpe an tèm de klasman mondyal?

Dapre dènye done yo, Walmart kenbe yon pozisyon enpresyonan nan peyizaj biznis mondyal la. Apati 2021, Walmart klase kòm pi gwo konpayi nan mond lan dapre revni. Sa vle di ke li jenere plis revni pase nenpòt lòt konpayi atravè lemond. Revni masiv li se yon temwayaj sou baz kliyan li yo ak kapasite li pou founi nan yon pakèt bezwen konsomatè yo.

Dominan Walmart nan endistri an detay se plis make pa klasman konsistan li sou lis Fortune Global 500 la. Lis prestijye sa a klase 500 pi gwo konpayi yo atravè lemond dapre revni yo. Walmart te toujou asire yon plas nan top 10 nan lis sa a pou plizyè ane, montre siksè soutni li ak enfliyans nan mache mondyal la.

FAQ:

K: Ki sa ki se revni?

A: Revni refere a kantite lajan total ki te pwodwi pa yon konpayi atravè aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Ki lis Fortune Global 500 la?

A: Lis Fortune Global 500 la se yon klasman anyèl nan 500 pi gwo konpayi yo atravè lemond ki baze sou revni yo. Li bay enfòmasyon sou pi gwo ak pi enfliyan konpayi yo atravè divès endistri yo.

K: Èske Walmart konpayi an pi gwo an tèm de pwofi?

A: Pandan ke Walmart kenbe pi gwo plas an tèm de revni, li pa nesesèman pi gwo konpayi an an tèm de pwofi. Rentabilite depann de plizyè faktè, tankou depans, envestisman, ak jesyon finansye an jeneral.

An konklizyon, klasman mondyal Walmart kòm pi gwo konpayi an pa revni solidifye pozisyon li kòm yon jeyan Yo Vann an Detay. Prezans ki konsistan li nan klasman an tèt yo demontre kapasite li pou adapte yo ak demann konsomatè yo chanje epi kenbe yon prezans solid sou mache. Pandan Walmart ap kontinye elaji operasyon li yo ak inovasyon nan endistri an detay, klasman li yo gen anpil chans rete enpòtan nan ane k ap vini yo.