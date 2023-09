Ki sa ki Otantifikasyon De Faktè? Yon kouch siplemantè nan pwoteksyon kont sou entènèt

By

Rezime: Otantifikasyon De Faktè (2FA) se yon mezi sekirite ki mande pou itilizatè yo bay de kalite idantifikasyon diferan pou verifye idantite yo. Li ajoute yon kouch pwoteksyon siplemantè nan kont sou entènèt epi redwi risk pou aksè san otorizasyon ak vòl idantite.

Nan laj dijital jodi a, metòd tradisyonèl pou antre nan yon kont ak jis yon non itilizatè ak modpas pa ase ankò. Modpas yo ka fasilman konpwomèt oswa yo vòlè, sa ki lakòz aksè san otorizasyon ak potansyèl vòl idantite. De-Faktè Otantifikasyon adrese vilnerabilite sa a lè li mande yon dezyèm fòm idantifikasyon, sa ki fè li siyifikativman pi difisil pou moun ki malveyan jwenn aksè nan yon kont.

Avèk 2FA, itilizatè yo anjeneral oblije bay yon bagay yo konnen, tankou yon modpas, ak yon bagay yo genyen, tankou yon kòd verifikasyon yon sèl fwa voye sou aparèy mobil yo. Konbinezon de faktè sa a asire ke menm si yon faktè konpwomèt, kont lan rete an sekirite.

Aplike 2FA pa mande pou nenpòt pyès ki nan konpitè espesyal oswa anpil konesans teknik. Pifò platfòm ak sèvis sou entènèt ofri sipò entegre pou 2FA, epi itilizatè yo ka fasilman pèmèt li atravè paramèt kont yo. Yon fwa aktive, itilizatè a pral mande pou bay faktè verifikasyon anplis chak fwa yo eseye konekte.

Otantifikasyon De-Faktè te vin de pli zan pli enpòtan kòm kantite menas sou entènèt ak vyolasyon done kontinye ap monte. Li bay yon lòt kouch sekirite ki pi rezistan kont teknik pirat komen, tankou atak èskrokri ak tantativ fòs brital pou devine modpas.

Lè yo mande itilizatè yo pou yo bay de diferan kalite idantifikasyon, Otantifikasyon De Faktè redwi anpil risk pou yo gen aksè san otorizasyon epi asire enfòmasyon pèsonèl yo rete an sekirite epi an sekirite.

Kouman De-Faktè Otantifikasyon Travay

De-Faktè Otantifikasyon (2FA) travay lè li ajoute yon kouch verifikasyon adisyonèl nan pwosesis login la. Olye pou yo konte sèlman sou yon non itilizatè ak modpas, itilizatè yo oblije bay yon dezyèm fòm idantifikasyon pou pwouve idantite yo.

Workflow tipik nan 2FA se jan sa a:

Etap 1: Non itilizatè ak modpas

Itilizatè yo kòmanse pa antre non itilizatè yo ak modpas yo, menm jan yo ta nan yon pwosesis login tradisyonèl yo.

Etap 2: Kòd Verifikasyon

Apre yo fin antre nan kalifikasyon yo, itilizatè yo ap mande pou bay yon kòd verifikasyon. Kòd sa a anjeneral voye nan yon aparèy ou fè konfyans, tankou yon telefòn mobil, atravè SMS oswa ki te pwodwi pa yon aplikasyon otantifikatè.

Etap 3: Antre nan Kòd Verifikasyon an

Itilizatè yo antre kòd verifikasyon yo te resevwa nan èd memwa pou konekte yo. Kòd sa a inik ak tan-sansib, souvan ekspire apre yon kout peryòd de tan.

Etap 4: Otantifikasyon siksè

Si yo antre kòd verifikasyon an kòrèkteman, itilizatè a gen aksè ak kont li. De faktè sa yo, non itilizatè a/modpas ak kòd verifikasyon an, kolektivman verifye idantite itilizatè a, bay yon kouch sekirite adisyonèl.

Otantifikasyon de faktè kapab itilize lòt metòd verifikasyon tou, tankou byometrik (anprent oswa rekonesans feminen) oswa siy pyès ki nan konpitè (kle USB). Metòd espesifik yo itilize ka varye selon platfòm oswa sèvis ki aplike 2FA.

Dèyè sèn yo, kòd verifikasyon an pwodwi lè l sèvi avèk yon algorithm ki baze sou yon kle sekrè ki inik pou chak itilizatè ak tan aktyèl la. Sa a asire ke kòd la valab sèlman pou yon peryòd tan kout, anpeche atak replay oswa itilize nan kòd yo vòlè li.

Li enpòtan pou sonje ke Otantifikasyon De Faktè yo ta dwe aktive sou chak kont ki sipòte li, espesyalman pou kont ki gen enfòmasyon sansib oswa detay finansye. Lè li mande pou itilize tou de yon non itilizatè/modpas ak yon lòt kòd verifikasyon, li amelyore anpil sekirite kont sou entènèt, pwoteje itilizatè yo kont aksè san otorizasyon ak potansyèl vòl idantite.

Faktè nan De-Faktè Otantifikasyon

De-Faktè Otantifikasyon (2FA) depann sou itilizasyon de faktè diferan pou verifye idantite yon itilizatè. Faktè sa yo tonbe nan twa kategori prensipal:

Yon bagay ou konnen: Faktè sa a refere a yon bagay ke itilizatè a konnen epi li se tipikman yon moso enfòmasyon ke yo sèlman konnen. Egzanp yo enkli yon modpas, yon PIN, oswa repons pou yon kesyon sekirite.

Yon bagay ou genyen: Faktè sa a enplike yon objè fizik itilizatè a posede. Egzanp komen yo enkli yon aparèy mobil, yon kat entelijan oswa yon siy pyès ki nan konpitè. Objè sa yo jenere oswa estoke yon kòd inik ki itilize kòm yon pati nan pwosesis otantifikasyon an.

Yon bagay ou ye: Faktè sa a gen rapò ak yon atribi byolojik inik nan itilizatè a, souvan ki enplike done byometrik. Byometrik yo enkli analiz anprent, rekonesans feminen, analiz iris oswa rekonesans vwa. Karakteristik fizik sa yo difisil pou fòje oswa repwodui, bay yon wo nivo sekirite.

Otantifikasyon de faktè anjeneral mande pou itilize omwen de faktè diferan, ak chak faktè tonbe nan yon kategori diferan. Pou egzanp, yon konbinezon non itilizatè/modpas (yon bagay ou konnen) ki asosye ak yon kòd verifikasyon voye nan yon smartphone (yon bagay ou genyen) bay otantifikasyon de faktè.

Lè w itilize plizyè faktè, Otantifikasyon De Faktè ogmante siyifikativman sekirite kont sou entènèt. Menm si yon faktè konpwomèt, yon atakè ta toujou bezwen simonte faktè adisyonèl pou jwenn aksè san otorizasyon. Sa a ajoute yon kouch siplemantè nan pwoteksyon kont teknik pirataj komen, ki fè li pi difisil pou moun move pèsonaj yon itilizatè lejitim.

Li enpòtan sonje ke itilizasyon plizyè faktè pa garanti sekirite absoli, paske pa gen okenn sistèm ki konplètman enfayil. Sepandan, Otantifikasyon De Faktè se yon mezi trè efikas ki redwi anpil risk ki asosye ak otantifikasyon ki baze sou modpas pou kont li.

Anpil tribin ak sèvis sou entènèt ofri divès opsyon pou aplike Otantifikasyon De Faktè. Itilizatè yo ka chwazi konbinezon an nan faktè ki pi byen adapte bezwen yo ak preferans yo, frape yon balans ant konvenyans ak sekirite.

An jeneral, Depandans De-Faktè Otantifikasyon an sou plizyè faktè amelyore sekirite kont sou entènèt, pwoteje itilizatè yo kont aksè san otorizasyon ak vyolasyon done potansyèl yo.

Benefis Otantifikasyon De Faktè

De-Faktè Otantifikasyon (2FA) ofri plizyè avantaj kle ki kontribye nan sekirite jeneral ak pwoteksyon kont sou entènèt. Men kèk nan avantaj prensipal yo:

Sekirite Amelyore: 2FA ajoute yon kouch sekirite siplemantè lè li mande itilizatè yo bay de diferan kalite kalifikasyon idantifikasyon. Sa a siyifikativman diminye risk pou aksè san otorizasyon, espesyalman nan ka kote modpas yo ka konpwomèt oswa yo vòlè li.

Pwoteksyon kont vòl idantite: Lè w aplike 2FA, chans pou w vin viktim vòl idantite diminye. Menm si yon pirate jere jwenn yon faktè, yo ta toujou bezwen simonte faktè adisyonèl la jwenn aksè san otorizasyon.

Diminisyon teknik pirat komen: 2FA bay pwoteksyon kont teknik pirat komen, tankou atak èskrokri ak tantativ fòs brital pou devine modpas. Itilizasyon plizyè faktè fè li pi difisil pou moun ki malveyan pèsonaj yon itilizatè lejitim.

Konvenyans ak Itilizasyon: Aplike 2FA pa mande pou nenpòt pyès ki nan konpitè espesyal oswa anpil konesans teknik. Pifò platfòm ak sèvis sou entènèt ofri sipò entegre pou 2FA, epi itilizatè yo ka fasilman pèmèt li atravè paramèt kont yo. Yon fwa aktive, itilizatè a pral mande pou bay faktè verifikasyon anplis chak fwa yo eseye konekte.

An konklizyon, Otantifikasyon de faktè se yon mezi sekirite efikas ki amelyore anpil pwoteksyon kont sou entènèt. Lè itilizatè yo mande pou yo bay de diferan kalite idantifikasyon, li redwi anpil risk pou yo gen aksè san otorizasyon, pou asire enfòmasyon pèsonèl yo rete an sekirite epi an sekirite.

