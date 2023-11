By

Ki eslogan Walmart la?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, se li te ye pou slogan Hatian li yo ki rezone ak kliyan atravè mond lan. Yon eslogan se yon fraz kout ak memorab yo itilize nan piblisite pou transmèt sans nan yon mak oswa konpayi. Walmart te gen plizyè slogan pandan ane yo, chak reflete angajman li pou bay bon jan kalite pwodwi ak pri ki ba kliyan li yo.

Youn nan slogan ki pi popilè Walmart se "Save Money. Viv pi byen.” Fraz pwisan sa a encapsule misyon konpayi an pou l ofri pwodwi abòdab ki amelyore lavi kliyan li yo. Lè Walmart mete aksan sou kapasite pou ekonomize lajan, Walmart gen pou objaktif pou atire achtè ki gen konsyans bidjè ki vle detire dola yo pi lwen.

Eslogan "Save Money. Viv pi byen.” reflete devouman Walmart pou bay kliyan li yo valè. Li mete aksan sou angajman konpayi an nan ofri pri konpetitif ak yon pakèt pwodwi, asire ke kliyan yo ka jwenn tout sa yo bezwen anba yon do-kay.

FAQ:

K: Ki lè eslogan Walmart te genyen “Save Money. Viv pi byen.” prezante?

A: Walmart te prezante eslogan sa a an 2007 kòm yon pati nan yon kanpay rebranding pou mete aksan sou angajman li pou pri ki ba ak satisfaksyon kliyan.

K: Èske Walmart te janm gen lòt slogan?

A: Wi, Walmart te gen plizyè slogan pandan tout istwa li. Gen kèk nan slogan anvan li yo enkli "Toujou pri ki ba" ak "Plis fason pou sove."

K: Ki jan Walmart fè efò pou li respekte eslogan li?

A: Walmart reyalize objektif li pou ekonomize lajan kliyan yo epi ede yo viv pi byen lè li pwofite gwo pouvwa acha li pou negosye pi ba pri ak founisè yo. Anplis de sa, konpayi an toujou ap chèche fason pou amelyore efikasite operasyonèl epi pase ekonomi sa yo bay kliyan yo.

K: Èske eslogan Walmart a aplike globalman?

A: Wi, eslogan Walmart a "Save Money. Viv pi byen.” aplike globalman, kòm konpayi an opere nan plizyè peyi. Sepandan, tradiksyon espesifik oswa adaptasyon eslogan an ka varye selon rejyon an oswa kilti.

An konklizyon, eslogan Walmart a “Save Money. Viv pi byen.” Encapsule angajman konpayi an nan bay pwodwi abòdab ak amelyore lavi yo nan kliyan li yo. Avèk anfaz li sou valè ak pri konpetitif, Walmart kontinye ap yon chwa popilè pou achtè ki gen konsyans bidjè atravè lemond.