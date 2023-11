By

Ki pi gwo defi Walmart ap fè fas a?

Walmart, jeyan an detay ki te vin tounen yon non moun nan tout mond lan, fè fas a anpil defi nan peyizaj biznis ki toujou ap evolye jodi a. Sepandan, yon sèl defi vle di kòm sèl pi gwo obstak konpayi an dwe simonte: konpetisyon feròs nan men gran e-commerce tankou Amazon.

Ogmantasyon nan E-commerce

Nan dènye ane yo, endistri Yo Vann an Detay te temwen yon chanjman enpòtan nan direksyon pou fè makèt sou entènèt. Konsomatè yo de pli zan pli vire nan konvenyans nan platfòm e-commerce, kote yo ka achte nan konfò nan kay yo epi yo gen pwodwi yo delivre dwa nan papòt yo. Chanjman sa a te poze yon menas enpòtan pou revandè tradisyonèl brik ak mòtye tankou Walmart.

Konpetisyon ak Amazon

Amazon, lidè san dout nan endistri e-commerce, te parèt kòm pi gwo konkiran Walmart a. Avèk seleksyon vas pwodwi li yo, pri konpetitif, ak sistèm livrezon efikas, Amazon te kaptire yon pati enpòtan nan mache a. Walmart te fè efò pou kenbe ak dominasyon Amazon an, men li te plede matche ak rive jeyan sou entènèt la ak lwayote kliyan.

Repons Walmart

Pou konbat defi Amazon te poze, Walmart te envesti anpil nan kapasite e-commerce li yo. Konpayi an ogmante prezans sou entènèt li, elaji òf pwodwi li yo, ak amelyore sèvis livrezon li yo. Walmart te tou akeri plizyè détaillants sou entènèt pou ranfòse pozisyon li nan mache e-commerce la. Malgre efò sa yo, Walmart toujou gen anpil wout pou l ale pou ratrape dominasyon Amazon an.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la.

K: Ki moun ki Amazon?

A: Amazon se yon konpayi teknoloji miltinasyonal ak pi gwo mache sou entènèt nan mond lan.

K: Ki jan Walmart reponn a defi a?

A: Walmart ap envesti nan kapasite e-commerce li yo, elaji prezans li sou entènèt, ak achte detay sou entènèt pou fè konpetisyon ak Amazon.

An konklizyon, sèl pi gwo defi Walmart fè fas a se konpetisyon an feròs nan e-commerce jeyan Amazon. Kòm konsomatè yo de pli zan pli deplase nan direksyon pou fè makèt sou entènèt, Walmart dwe kontinye inovasyon ak envesti nan operasyon e-commerce li yo pou yo rete enpòtan nan jaden an detay rapid chanje.