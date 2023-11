Ki nouvo non Lowes?

Nan yon vire etone nan evènman yo, revandè popilè amelyorasyon kay la, Lowes, te anonse yon inisyativ rebranding ki gen ladann yon nouvo non. Konpayi an, li te ye pou pakèt pwodwi li yo ak sèvis kliyan eksepsyonèl, te deside anbrase yon idantite fre pou pi byen reflete estrateji biznis evolye li yo ak angajman pou inovasyon. Apre konsiderasyon ak anpil rechèch sou mache, Lowes te deside sou nouvo non li: "HomeWorks."

Desizyon an pou chanje mak kòm HomeWorks vini kòm Lowes gen pou objaktif pou pozisyone tèt li kòm plis pase jis yon magazen amelyorasyon kay tradisyonèl yo. Konpayi an gen entansyon elaji òf li yo epi bay kliyan yo yon solisyon konplè pou tout bezwen ki gen rapò ak kay yo. Nouvo non an reflete konsantrasyon pi laj sa a, mete aksan sou lide pou kreye yon anviwònman k ap viv Harmony atravè yon seri pwodwi ak sèvis.

FAQ:

Poukisa Lowes te deside chanje non li?

Lowes te rekonèt nesesite pou adapte yo ak chanjan demand konsomatè yo ak evolye jaden flè an detay. Desizyon pou chanje mak kòm HomeWorks se yon pati nan estrateji konpayi an pou elaji òf li yo epi bay kliyan yo yon apwòch ki pi holistic pou amelyorasyon kay la.

Èske pwodwi ak sèvis HomeWorks ofri yo ap diferan ak Lowes?

Pandan ke non an ka chanje, HomeWorks pral kontinye ofri menm pakèt pwodwi ak sèvis ke kliyan yo te vin espere nan men Lowes. Rebranding la se sitou konsantre sou amelyore eksperyans kliyan an jeneral ak pwezante konpayi an pou kwasans nan lavni.

Kilè tranzisyon pou nouvo non an pral fèt?

Lowes te anonse ke tranzisyon an nan non HomeWorks la pral yon pwosesis gradyèl. Konpayi an planifye pou lage nouvo mak nan magazen li yo, sit entènèt, ak materyèl maketing sou mwa kap vini yo. Kliyan yo ka espere wè nouvo non ak logo nan magazen HomeWorks lokal yo byento.

Kisa sa vle di pou kliyan Lowes ki deja egziste yo?

Kliyan Lowes ki deja egziste yo ka gen asirans ke rebranding la pa pral afekte eksperyans fè makèt yo. HomeWorks ap kontinye bay menm pwodwi bon jan kalite, sèvis kliyan eksepsyonèl, ak pri konpetitif ke kliyan yo vin konte sou yo.

An konklizyon, desizyon Lowes te pran pou l chanje mak kòm HomeWorks reprezante yon nouvo chapit enteresan pou konpayi an. Avèk yon konsantre renouvle sou kreye yon anviwònman k ap viv Harmony, HomeWorks vize ofri kliyan yon solisyon konplè pou tout bezwen ki gen rapò ak kay yo. Pandan tranzisyon an ap dewoule, kliyan yo ka atann menm sèvis eksepsyonèl ak kalite yo te vin asosye ak Lowes, kounye a anba yon nouvo non.