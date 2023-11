By

Ki dezavantaj nan apèl Wi-Fi?

Nan mond rapid-ritm jodi a, rete konekte pi enpòtan pase tout tan. Avèk aparisyon apèl Wi-Fi, moun ka fè ak resevwa apèl nan telefòn lè l sèvi avèk yon rezo Wi-Fi olye pou yo konte sèlman sou rezo selilè. Teknoloji sa a te genyen popilarite akòz konvenyans li yo ak benefis pri-ekonomize. Sepandan, tankou nenpòt lòt teknoloji, apèl Wi-Fi tou gen dezavantaj li yo.

Youn nan gwo dezavantaj yo nan apèl Wi-Fi se potansyèl la pou bon jan kalite apèl pòv. Pandan ke rezo Wi-Fi ka bay vitès entènèt rapid, yo sansib a entèferans ak konjesyon. Sa ka lakòz apèl tonbe, reta, ak bon jan kalite odyo pòv. Faktè tankou distans ak routeur Wi-Fi, anbouteyaj rezo a, ak bon jan kalite a nan siyal Wi-Fi ka tout afekte kalite apèl la. Se konsa, menm si apèl Wi-Fi kapab yon gwo altènatif lè pwoteksyon selilè fèb, li ka pa toujou bay menm nivo fyab ak klè kòm apèl tradisyonèl selilè.

Yon lòt dezavantaj nan apèl Wi-Fi se depandans li sou yon koneksyon entènèt ki estab. Si rezo Wi-Fi a fè eksperyans yon pann oswa vin enstab, li ka deranje apèl la oswa anpeche li konekte nèt. Sa a ka patikilyèman pwoblèm nan zòn ki gen aksè entènèt enfidèl oswa limite. Anplis de sa, si w ap vwayaje entènasyonalman epi konte sou apèl Wi-Fi, ou ka rankontre difikilte pou jwenn yon rezo Wi-Fi serye, espesyalman nan zòn aleka oswa nan peyi ki gen enfrastrikti limite.

FAQ:

K: Ki sa ki rele Wi-Fi?

A: Rele Wi-Fi se yon karakteristik ki pèmèt itilizatè yo fè ak resevwa apèl nan telefòn lè l sèvi avèk yon rezo Wi-Fi olye pou yo yon rezo selilè. Li ka itil nan zòn ki gen pwoteksyon selilè fèb oswa lè w ap vwayaje entènasyonalman.

K: Èske apèl Wi-Fi itilize done?

A: Wi, apèl Wi-Fi itilize done ki soti nan koneksyon entènèt ou. Sepandan, li anjeneral konsome mwens done konpare ak lòt aktivite done-entansif tankou difizyon videyo oswa telechaje dosye gwo.

K: Èske mwen ka itilize apèl Wi-Fi aletranje?

A: Wi, ou ka itilize Wi-Fi apèl aletranje osi lontan ke ou gen yon koneksyon entènèt ki estab. Sepandan, li enpòtan sonje ke rezo Wi-Fi entènasyonal yo ka pa toujou disponib oswa serye.

An konklizyon, pandan y ap apèl Wi-Fi ofri konvenyans ak benefis pou ekonomize pri, li vini ak kèk enkonvenyans. Move kalite apèl ak depandans sou yon koneksyon entènèt ki estab se dezavantaj prensipal yo. Li enpòtan pou konsidere faktè sa yo anvan ou konte sèlman sou apèl Wi-Fi, espesyalman nan zòn ki pa gen aksè entènèt ki pa fyab oswa lè w ap vwayaje nan kote ki lwen.