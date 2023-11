Ki diferans ki genyen ant Walmart ak Walmart?

Nan yon vire etone nan evènman yo, de jeyan Yo Vann an Detay ak menm non yo te parèt nan mache a, sa ki lakòz konfizyon nan mitan konsomatè yo. Walmart, byen koni Ameriken miltinasyonal Kòporasyon an detay, kounye a jwenn tèt li pataje dokiman Pwen Enpòtan an ak yon lòt antite ki ale sou menm non an. Men, ki sa egzakteman diferans ki genyen ant de antite Walmart sa yo? Ann plonje nan detay yo.

Walmart Corporation:

Premye ak plis abitye Walmart se yon sosyete ki renome ki te fonde pa Sam Walton an 1962. Ak katye jeneral li nan Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation opere yon gwo rezo ipè, magazen rabè, ak makèt atravè lemond. Li se li te ye pou pakèt pwodwi li yo, pri konpetitif, ak anpil prezans tou de sou entènèt ak offline.

Walmart Inc.:

Dezyèm Walmart a se yon jwè relativman nouvo nan mache a. Walmart Inc. se yon konpayi teknoloji Kanadyen ki ofri yon platfòm inovatè e-commerce. Li gen pou objaktif pou revolusyone endistri an detay lè li bay yon eksperyans fè makèt sou entènèt san pwoblèm atravè sit entènèt li yo ak aplikasyon mobil li yo. Pandan ke li pataje menm non ak jeyan Ameriken an detay, Walmart Inc. se yon antite endepandan ki pa gen afilyasyon ak Walmart Corporation.

FAQ:

K: Èske Walmart Corporation ak Walmart Inc. gen rapò?

A: Non, Walmart Corporation ak Walmart Inc. se antite separe ki pa gen okenn koneksyon oswa afilyasyon.

K: Èske mwen ka achte nan Walmart Corporation ak Walmart Inc.?

A: Wi, ou ka achte nan tou de antite. Walmart Corporation opere magazen fizik, pandan y ap Walmart Inc. ofri yon platfòm fè makèt sou entènèt.

K: Èske pwodwi yo ak pri yo menm nan tou de antite Walmart?

A: Ofri pwodwi yo ak pri yo ka varye ant Walmart Corporation ak Walmart Inc. Li rekòmande pou tcheke sit entènèt chak antite oswa vizite magazen respektif yo pou enfòmasyon egzat.

K: Èske Walmart Inc. planifye pou elaji operasyon li yo?

A: Kòm yon konpayi teknoloji k ap grandi, Walmart Inc. gen plan yo elaji operasyon li yo ak rive jwenn plis kliyan nan lavni.

An konklizyon, pandan ke tou de antite pataje non "Walmart la," yo diferan ak separe youn ak lòt. Walmart Corporation se jeyan an detay ki byen etabli, pandan y ap Walmart Inc. se yon konpayi teknoloji Kanadyen ki vize revolisyon endistri an detay atravè platfòm sou entènèt li yo. Se konsa, pwochen fwa ou tande yon moun mansyone Walmart, asire w ke ou klarifye ki Walmart yo ap refere a, kòm diferans ki genyen ant de la se enpòtan.