By

Ki konfli ak vaksen Shingrix la?

Nan dènye ane yo, vaksen Shingrix la te nan sant yon deba kontwovèsyal. Shingrix se yon vaksen ki itilize pou anpeche zona, yon enfeksyon viral ki fè mal ki te koze pa viris varisèl-zoster la, ki responsab tou pou varisèl. Pandan ke yo te pwouve vaksen an trè efikas nan anpeche bardo, te gen enkyetid soulve sou efè segondè li yo ak disponiblite.

Youn nan konfli prensipal ki antoure vaksen Shingrix la se efè segondè li yo. Gen kèk moun ki te resevwa vaksen an rapòte ke yo gen sentòm grip, tankou lafyèv, fatig, ak doulè nan misk. Pandan ke efè segondè sa yo jeneralman modere ak tanporè, yo te lakòz kèk moun nan kesyon sekirite nan vaksen an. Sepandan, li enpòtan sonje ke majorite moun ki resevwa vaksen an pa fè eksperyans okenn efè segondè enpòtan.

Yon lòt pwen nan konfli se disponiblite vaksen Shingrix la. Akòz gwo efikasite li yo, demann pou vaksen an te ogmante, sa ki lakòz mank nan kèk rejyon. Sa a te lakòz fristrasyon ak desepsyon pou moun ki ap chèche pwoteksyon kont zona. Sepandan, efò yo ap fè pou ogmante pwodiksyon ak distribisyon vaksen an pou satisfè demann k ap grandi.

FAQ:

K: Ki sa ki se bardo?

R: Zingo se yon enfeksyon viral ki te koze pa viris varicella-zoster, ki se menm viris ki lakòz varisèl la. Li tipikman lakòz yon gratèl douloure ki rive sou yon bò nan kò a.

K: Ki jan vaksen Shingrix la efikas?

A: Vaksen Shingrix la trè efikas nan anpeche zona. Etid yo montre ke li diminye risk pou yo devlope zona pa plis pase 90%.

K: Ki efè segondè vaksen Shingrix la?

A: Efè segondè ki pi komen nan vaksen Shingrix la gen ladan doulè, woujè, oswa anfle nan sit piki a, osi byen ke sentòm grip tankou lafyèv, fatig, ak doulè nan misk. Efè segondè sa yo jeneralman modere ak tanporè.

K: Èske vaksen Shingrix la san danje?

A: Wi, vaksen Shingrix la konsidere kòm san danje. Benefis ki genyen nan resevwa vaksen an an tèm de anpeche zona ak konplikasyon li yo depase risk potansyèl efè segondè yo.

An konklizyon, pandan ke vaksen Shingrix la te antoure pa konfli, li rete yon zouti efikas nan anpeche zona. Efè segondè rapòte yo jeneralman modere ak tanporè, epi yo ap fè efò pou rezoud pwoblèm disponiblite yo. Kòm toujou, li enpòtan pou konsilte pwofesyonèl swen sante yo pou pran desizyon enfòme sou vaksen an.