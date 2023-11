Ki sa ki 3 konpayi ki pi rich nan mond lan?

Nan mond biznis ki ritm rapid, classement konpayi ki pi rich yo toujou ap chanje. Sepandan, dapre dènye done ki disponib, twa konpayi ki pi rich nan mond lan se Apple Inc., Saudi Aramco, ak Microsoft Corporation. Konpayi sa yo te rasanble richès enkwayab atravè pwodwi inovatè yo, rive mondyal yo, ak gwo prezans sou mache.

Apple Inc

Ak yon majiskil sou mache a plis pase $ 2 billions, Apple Inc. se kounye a konpayi ki pi rich nan mond lan. Te fonde an 1976 pa Steve Jobs, Steve Wozniak, ak Ronald Wayne, Apple te revolusyone endistri teknoloji a ak pwodwi ikonik li yo tankou iPhone, iPad, ak òdinatè Mac. Siksè konpayi an ka atribiye a kapasite li nan toujou delivre aparèy inovatè ak itilizatè-zanmitay ki te kaptire kè yo nan konsomatè atravè lemond.

Saudi Aramco

Saudi Aramco, konpayi petwòl leta Arabi Saoudit, pran dezyèm plas nan lis konpayi ki pi rich nan mond lan. Malgre ke yo te yon non relativman enkoni pou anpil moun, Saudi Aramco kenbe gwo pouvwa nan endistri lwil mondyal la. Li kontwole pi gwo rezèv ki pwouve nan mond lan nan lwil brit epi li gen yon enfliyans enpòtan sou pri mondyal lwil oliv. Valè konpayi an estime a anviwon $1.9 billions, sa ki fè li yon gwo jwè nan sektè enèji a.

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation, ki te fonde pa Bill Gates ak Paul Allen an 1975, asire twazyèm pozisyon nan mitan konpayi ki pi rich nan mond lan. Li te ye pou pwodwi lojisyèl li yo tankou Windows ak Biwo, Microsoft te divèsifye òf li yo genyen ladan yo sèvis nwaj, konsole jwèt, ak aparèy pyès ki nan konpitè. Avèk yon majiskil sou mache plis pase $1.8 billions, Microsoft kontinye ap yon fòs dominan nan endistri teknoloji a.

FAQ:

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

Majiskil sou mache a, souvan refere li kòm limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite total aksyon eksepsyonèl. Majiskil sou mache yo itilize pou detèmine gwosè ak valè yon konpayi nan mache finansye yo.

K: Konbyen fwa klasman konpayi ki pi rich yo chanje?

Classement konpayi ki pi rich yo ka chanje souvan, selon plizyè faktè tankou fluctuations mache dechanj, fusions ak done, ak chanjman nan pèfòmans konpayi an. Li enpòtan sonje ke klasman yo mansyone nan atik sa a baze sou dènye done ki disponib yo epi yo ka chanje depi lè sa a.

K: Èske klasman sa yo definitif?

Pandan ke klasman yo mansyone nan atik sa a baze sou sous serye ak done lajman aksepte, li enpòtan pou konprann ke yo ka varye selon kritè yo itilize pou evalyasyon. Diferan piblikasyon finansye ak òganizasyon yo ka gen yon ti kras diferan klasman ki baze sou metodoloji yo ak sous enfòmasyon yo.

An konklizyon, Apple Inc., Saudi Aramco, ak Microsoft Corporation kounye a gen tit twa konpayi ki pi rich nan mond lan. Konpayi sa yo te reyalize siksè remakab atravè pwodwi inovatè yo, enfliyans mondyal, ak gwo prezans sou mache. Sepandan, nan mond lan dinamik nan biznis, classement sa yo sijè a chanje kòm konpayi yo kontinye evolye ak adapte yo ak kondisyon yo sou mache tout tan chanje.