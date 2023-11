Ki sa ki tèlman espesyal sou Walmart?

Walmart, sosyete an detay miltinasyonal la, te vin tounen yon non nan kay atravè mond lan. Avèk prezans masiv ak enfliyans li, li difisil pou inyore enpak jeyan an detay sa a genyen sou ekonomi an ak konsomatè yo. Se konsa, ki sa ki fè Walmart tèlman espesyal?

Gwosè ak echèl san parèy

Youn nan faktè kle ki mete Walmart apa se gwosè absoli li yo ak echèl. Avèk plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi, Walmart se pi gwo revandè nan mond lan. Rezo vas li pèmèt li rive jwenn dè milyon de kliyan epi ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif.

Pri ki ba chak jou

Walmart se renome pou angajman li nan ofri pri ki ba chak jou. Lè li pwofite gwo pouvwa acha li, konpayi an negosye ak founisè yo pou jwenn pi bon kontra yo, ki Lè sa a, yo pase sou kliyan yo. Estrateji sa a te fè Walmart yon destinasyon ale pou achtè konsyan bidjè.

Wide seleksyon pwodwi

Yon lòt aspè ki fè Walmart espesyal se seleksyon vaste pwodwi li yo. Soti nan makèt ak elektwonik, rad ak machandiz lakay, Walmart ofri yon seri divès kalite pwodwi anba yon do-kay. Konvenyans sa a atire kliyan ki ka jwenn prèske tout sa yo bezwen nan yon vwayaj fè makèt sèl.

Angajman kominote a

Walmart te fè yon non pou tèt li tou atravè inisyativ angajman kominotè li yo. Konpayi an sipòte aktivman kominote lokal yo nan fè don nan kòz charitab, bay sekou pou katastwòf, ak ankouraje dirab. Angajman Walmart nan responsablite sosyal te ede l bati yon repitasyon pozitif nan mitan konsomatè yo.

FAQ:

K: Ki siyifikasyon "miltinasyonal"?

A: "Miltinasyonal" refere a yon konpayi ki opere nan plizyè peyi, tipikman ak yon estrikti jesyon santralize.

K: Kisa "pri ba chak jou" vle di?

A: "Pwi ki ba chak jou" refere a yon estrateji pri kote pwodwi yo toujou ofri nan pri ki ba, olye ke konte sou lavant tanporè oswa rabè.

K: Ki sa ki "angajman kominote"?

A: "Angajman Kominote" refere a efò yon konpayi pou patisipe aktivman nan epi kontribye nan byennèt kominote kote li opere yo.

An konklizyon, gwosè eksepsyonèl Walmart a, angajman pou pri ki ba, seleksyon pwodwi lajè, ak angajman kominote a fè li yon eksepsyonèl nan endistri an detay. Enfliyans li ak enpak sou konsomatè yo ak ekonomi an se nye, sa ki fè li yon jwè espesyal ak enpòtan nan mache mondyal la.