Ki sa ki pi gwo pase Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, non gen anpil pwa tankou Walmart. Avèk boutik etandu li yo, ranje pwodwi lajè, ak prezans mondyal, jeyan an detay te vin sinonim ak gwosè ak echèl. Sepandan, gen kèk antite ki ka reklame yo menm pi gwo pase Walmart nan sèten aspè. Ann eksplore kèk nan antite ki pi gwo pase lavi sa yo ak fason yo konpare ak koton an detay.

Amazon: E-Commerce Giant la

Lè li rive an detay sou entènèt, Amazon ap gouvènen sipwèm. Te fonde pa Jeff Bezos an 1994, Amazon te grandi eksponansyèlman pou vin pi gwo mache sou entènèt nan mond lan. Avèk yon seleksyon vas nan pwodwi, opsyon livrezon rapid, ak yon seri sèvis ki toujou elaji, Amazon te revolusyone fason moun yo achte. Majiskil sou mache li a, ki mezire valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi, souvan depase Walmart, sa ki fè li pi gwo revandè nan mond lan dapre metrik sa a.

Alibaba: Chinwa E-Commerce Powerhouse la

Pandan ke Amazon domine espas an detay sou entènèt globalman, Alibaba kenbe yon pozisyon menm jan an nan Lachin. Te fonde pa Jack Ma an 1999, Alibaba te grandi nan yon konglomera tribin e-commerce, sèvis cloud computing, ak sistèm peman dijital. Avèk mache li yo tankou Taobao ak Tmall, Alibaba te vin tounen platfòm ale pou dè milyon de konsomatè Chinwa. An tèm de volim anyèl machandiz brit (GMV), ki mezire valè total machandiz vann sou yon platfòm, Alibaba toujou depase Walmart.

FAQ:

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Majiskil sou mache a, souvan refere li kòm limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite total aksyon eksepsyonèl. Kapitasyon mache yo itilize pou detèmine gwosè ak valè yon konpayi.

K: Ki sa ki volim machandiz brit (GMV)?

A: Volim machandiz brit se yon metrik ki itilize nan e-commerce pou mezire valè total machandiz vann sou yon platfòm nan yon peryòd tan espesifik. Li gen ladann valè tout pwodwi yo vann, kèlkeswa si platfòm nan tèt li pran an komen nan machandiz yo oswa aji kòm yon fasilitatè ant achtè ak vandè.

An konklizyon, pandan ke Walmart rete yon jeyan Yo Vann an Detay, gen antite ki depase li nan sèten aspè. Amazon domine espas an detay sou entènèt globalman, pandan y ap Alibaba kenbe yon pozisyon menm jan an nan Lachin. Konpayi sa yo te ogmante teknoloji ak inovasyon pou yo rive nan nivo siksè san parèy, ki montre nati endistri an detay ki toujou ap evolye.