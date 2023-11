Ki sa ki dèyè Walmart logo?

Lè li rive logo iconiţă, senbòl ble ak jòn Walmart a se imedyatman rekonèt. Men, èske w te janm mande sa ki kache dèyè anblèm pi popilè sa a? Ann fouye nan istwa dèyè logo Walmart a epi dekouvri siyifikasyon kache li yo.

Logo Walmart a konsiste de yon mak ble solid, ak non konpayi an ekri an lèt majiskil fonse. Anba non an, yon fòm sunburst jòn gaye deyò, senbolize enèji, optimis, ak avni klere Walmart anvizaje. Konbinezon ble ak jòn kreye yon sans konfyans, fyab, ak zanmitay, ki se tout valè ke Walmart vize transmèt bay kliyan li yo.

FAQ:

K: Kisa koulè ble a nan logo Walmart reprezante?

A: Koulè ble a nan logo Walmart reprezante konfyans, fyab, ak pwofesyonalis. Li reflete angajman konpayi an pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis pou kliyan li yo.

K: Kisa fòm jòn sunburst senbolize?

A: Fòm sunburst jòn nan logo Walmart senbolize enèji, optimis, ak yon avni briyan. Li reprezante anbisyon Walmart pou li toujou ap inove ak amelyore, asire yon eksperyans fè makèt pozitif pou kliyan li yo.

K: Poukisa Walmart te chwazi ble ak jòn pou logo li a?

A: Yo te chwazi ble ak jòn pou logo Walmart paske yo evoke yon sans konfyans, fyab, ak zanmitay. Koulè sa yo vizyèlman atire epi kreye yon atmosfè akeyan pou kliyan yo.

K: Èske logo Walmart la toujou sanble?

A: Non, logo Walmart te sibi plizyè chanjman pandan ane yo. Logo aktyèl la, prezante an 2008, se yon vèsyon senplifye nan logo anvan an, ki te prezante yon konsepsyon starburst. Logo aktyèl la reflete konsantre Walmart sou senplisite ak modènite.

Logo Walmart la vin yon pati entegral nan idantite konpayi an, ki reprezante valè debaz li yo ak aspirasyon yo. Li sèvi kòm yon rapèl vizyèl sou angajman Walmart nan bay bon jan kalite pwodwi, sèvis kliyan ekselan, ak yon avni briyan pou tou de konpayi an ak kliyan li yo.