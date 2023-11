Ki sa ki se yon vyolasyon etik nan Walmart?

Nan dènye ane yo, pwoblèm nan nan vyolasyon etik nan mond lan antrepriz te genyen atansyon enpòtan. Walmart, youn nan pi gwo jeyan Yo Vann an Detay globalman, pa te iminitè kont konfli sa yo. Yon vyolasyon etik nan Walmart refere a nenpòt aksyon oswa konpòtman ki ale kont kòd konduit etabli konpayi an ak estanda etik. Vyolasyon sa yo ka soti nan enfraksyon minè rive nan ofans ki pi grav ki ka lakòz konsekans legal.

Walmart gen yon kòd konduit konplè ki esplike atant ak responsablite anplwaye li yo. Kòd sa a kouvri yon pakèt domèn, tankou entegrite, onètete, konpetisyon jis, konfidansyalite, ak respè pou lòt moun. Vyolasyon kòd sa a ka fèt sou plizyè fòm, tankou move konduit finansye, konfli enterè, diskriminasyon, arasman, oswa vyolasyon règleman sante ak sekirite.

Yon vyolasyon etik remakab nan Walmart ki te fèt an 2012 lè konpayi an te fè fas ak akizasyon koripsyon nan operasyon Meksiken li yo. Yo te revele ke egzekitif Walmart te swadizan peye koruptyon bay ofisyèl lokal yo akselere pwosesis la pou jwenn pèmi pou nouvo lokal magazen yo. Eskandal sa a non sèlman sal repitasyon konpayi an, men tou te mennen nan gwo konsekans legal ak finansye.

FAQ:

K: Ki jan Walmart jere vyolasyon etik?

A: Lè yo rapòte oswa dekouvri yon vyolasyon etik, Walmart pran pwoblèm nan oserye epi fè yon ankèt apwofondi. Tou depan de gravite vyolasyon an, aksyon disiplinè yo ka soti nan konsèy ak re-antrenasyon rive nan revokasyon travay. Nan kèk ka, otorite legal yo ka patisipe tou.

K: Ki jan anplwaye yo ka rapòte vyolasyon etik nan Walmart?

A: Walmart bay plizyè chanèl pou anplwaye yo rapòte vyolasyon etik, tankou yon liy dirèk konfidansyèl ak yon sistèm rapò sou Entènèt. Anplwaye yo ankouraje pou rapòte nenpòt enkyetid yo ka genyen san yo pa pè vanjans.

K: Ki mezi Walmart te pran pou anpeche vyolasyon etik?

A: An repons a vyolasyon etik ki sot pase yo, Walmart te aplike divès mezi pou ranfòse pratik etik li yo. Men sa yo enkli amelyore pwogram fòmasyon, etabli yon Biwo Etik Global dedye, ak fè odit regilye pou asire konfòmite ak estanda etik yo.

K: Ki jan yon vyolasyon etik afekte repitasyon Walmart?

A: Vyolasyon etik yo ka gen yon enpak siyifikatif sou repitasyon Walmart, ki mennen nan yon pèt konfyans piblik ak bòykot potansyèl nan men konsomatè yo. Rebati konfyans ak restore imaj konpayi an souvan mande anpil efò ak transparans nan men lidèchip Walmart la.

An konklizyon, yon vyolasyon etik nan Walmart refere a aksyon oswa konpòtman ki kontredi kòd konduit etabli konpayi an. Vyolasyon sa yo ka soti nan enfraksyon minè rive nan gwo eskandal ki gen konsekans legal. Walmart pran vyolasyon etik oserye e li te aplike mezi pou anpeche ak adrese pwoblèm sa yo. Sepandan, enpak vyolasyon sa yo sou repitasyon konpayi an ka enpòtan epi mande anpil efò pou rebati konfyans.