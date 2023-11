By

Ki sa ki se yon kòd 13 nan Walmart?

Nan koulwa yo trè aktif nan Walmart, achtè yo ka tande detanzantan yon anons sou entèrfon an pou yon "kòd 13." Kòd misterye sa a te pike kiryozite nan anpil kliyan, kite yo mande sa li vle di ak poukisa li yo itilize. Jodi a, nou fouye nan mond lan nan lang sekrè Walmart a epi dekouvri verite ki dèyè kòd 13.

Kisa kòd 13 vle di?

Kòd 13 se yon siyal sekrè ki itilize pa asosye Walmart pou avèti kòlèg yo sou yon sitiyasyon sispèk oswa ki kapab danjere. Lè yo anonse yon kòd 13, li sèvi kòm yon apèl pou asistans nan men tout asosye ki disponib pou konvèje sou yon kote espesifik nan magazen an. Sa a ta ka akòz yon varyete de rezon, tankou yon vòlè boutik, yon kliyan dezobeyisan, oswa menm yon ijans medikal.

Poukisa kòd 13 yo itilize?

Objektif prensipal kòd 13 se asire sekirite ak sekirite tou de kliyan ak anplwaye yo. Lè yo sèvi ak yon mesaj kode, asosye Walmart yo ka diskrètman kominike bezwen pou asistans san yo pa lakòz panik oswa atire atansyon pa nesesè sou sitiyasyon an. Sa a pèmèt yo jere pwoblèm nan rapidman ak efikasite, minimize nenpòt domaj potansyèl oswa dezòd.

FAQ:

K: Èske kliyan yo sipoze konnen ki sa kòd 13 vle di?

R: Non, kòd 13 se yon zouti kominikasyon entèn asosye Walmart yo itilize. Li pa fèt pou konesans piblik oswa konsyantizasyon.

K: Èske kliyan yo ka rapòte aktivite sispèk olye pou yo konte sou kòd 13?

A: Absoliman! Walmart ankouraje kliyan yo rapòte nenpòt konpòtman sispèk oswa konsène bay asosye magazen oswa pèsonèl sekirite. Vijilans ou ka ede kenbe yon anviwònman fè makèt ki an sekirite pou tout moun.

K: Èske gen lòt kòd yo itilize nan Walmart?

A: Wi, Walmart anplwaye yon seri de kòd pou divès sitiyasyon. Kèk egzanp genyen kòd Adam (timoun ki manke), kòd blan (aksidan), ak kòd ble (ijans medikal). Kòd sa yo fè pati pwotokòl sekirite konplè Walmart yo.

An konklizyon, kòd 13 nan Walmart se yon siyal sekrè ki itilize pa asosye yo pou mande asistans nan jere sitiyasyon ki kapab danjere. Pandan ke kliyan yo pa ka okouran de siyifikasyon li yo, yo ka kontribye nan yon eksperyans fè makèt ki pi an sekirite lè yo rapòte nenpòt enkyetid bay pèsonèl magazen yo. Sèvi ak mesaj kode Walmart yo montre angajman yo genyen pou kenbe yon anviwònman an sekirite pou tout moun ki antre nan magazen yo.